В омской гимназии, где травили подростка, в открытом письме устроили разборки с вице-губернатором

Конфликт между учителем гимназии № 62 Еленой Будай и 8-классником Ромой Графом начался на пустом месте. Учеников отправили чистить снег у школы, а плохо себя почувствовавший мальчик ушел домой. За это педагог на следующий день отчитала его перед всем классом. Потом Елена Будай, заподозрив, что школьник записывает выволочку на диктофон, повела Рому на ковер. С тех пор травля парня продолжается - у подростка даже выявили невроз на фоне этого конфликта. Сейчас учитель требует извинений и перевода Ромы в другую школу. Противостояние педагога с ребенком в стенах элитной гимназии уже долетело даже до вице-губернатора Владимира Компанейщикова (подробнее см. «Сказано»). Он предложил руководству гимназии уволиться и не исключил возможность уголовных дел после проверок. В публичную дискуссию с вице-губернатором вступила завуч учебного заведения Инна Апанасенко.

Тем временем, директор гимназии пока не планирует выходить из отпуска. Фото: ou62.omsk.obr55.ru

Она ссылается на то, что директор с 1991 года руководит гимназией, которая входит в топ-10 по городу по результатам ЕГЭ (подробнее см. «Отвечено»).

Правда, как все эти достижения связаны с психологической обстановкой, непонятно. После шумихи родители детей из гимназии № 62 один за одним стали рассказывать свои истории противостояния с педагогами.

Несмотря на все наши попытки, руководство учебного заведения отказывалось от комментариев. Но «Комсомолка» все же пообщалась с завучем Ириной Теплых.

- В письме Инны Апанасенко много эмоций и мало по существу… Может быть, вы выскажетесь…

- Ведется проверка, я не могу разговаривать с вами, 0 ответила Теплых.

-Насколько знаю, нельзя обязать учеников чистить снег да еще и оставлять одних без присмотра…

- Это неправда -учитель с ними была. Она находилась на уроке.

- Почему мальчика, даже сильно провинившегося, не оставили на разговор один на один? Зачем перед всем классом?

- Не было такого факта. С ним учитель разговаривала наедине.

- А почему ее так возмутило, что разговор записывается. У вас ведь не исправительное учреждение…

- Я не могу комментировать действия ребенка.

- Может, проблема в том, что Рома и его интересы здесь никак не учитываются, о нем вообще никто не упоминает.

- Вы поймите, меня накажут за этот разговор с вами.

Завуч гимназии Ирина Теплых отрицает все факты, указанные в жалобах родителей ее учеников. Фото: «ВКонтакте»

СКАЗАНО

«В школе давно сложился этот ад»

Вице-губернатор Владимир КОМПАНЕЙЩИКОВ:

- К сожалению, полученная информация подтверждает: в школе давно сложилась абсолютно недопустимая обстановка, которая создается директором гимназии и рядом лиц, приближенных к ней. Ситуация не единична. При этом ряд родителей забрали детей из этого «ада», поскольку считают, что бороться с директором гимназии бесполезно, - якобы у директора есть серьезная «крыша».

ОТВЕЧЕНО

«Директор «ада» отбивается от ваших же приятелей, просящих устроить к нам их детей»

Завуч гимназии № 62 Инна АПАНАСЕНКО:

- Непрофессиональный и преступный директор не имеет ни одного предписания надзорных органов. Она держит на своих плечах огромное и непростое хозяйство и большой коллектив. Алчный директор, создавший «ад» в отдельно взятой омской школе, по весне отбивается от бесконечных «позвоночников» - ваших же приятелей. Они одолевают просьбами о приеме в гимназию сверх планового набора и не по микроучастку (читай - в нарушение закона!).

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