Директора омской гимназии № 62, устроившую травлю ученику, а потом обвинившей его маму в экстремизме, уволили

Спустя почти год с начала этой истории, потратив неимоверное количество нервных клеток, омская журналистка Наталья Граф все-таки смогла добиться справедливости.

Напомним, все началось в конце прошлого 2018-го с ссоры между ее сыном, учеником гимназии № 62, и педагогическим составом во главе с директором Мариной Дюковой. Рома Граф, почувствовал себя плохо и ушел с урока труда, на котором детей заставляли чистить двор от снега. На следующий день за это его отчитала сначала классная руководитель. Потом женщине показалось, что мальчик записывает ее на диктофон, и она повела его на ковер к директору. После этого конфликт только продолжил разгораться. Из-за устроенной педагогами травли Рома сначала попал в больницу, а потом вынужден был перевестись в другое учебное заведение.

Тем временем, его мама написала жалобы в министерство и департамент образования. Там после проверки нашли нарушения в деятельности гимназии № 62. Обещали принять кадровое решение в отношении Дюковой. Марина Петровна, судя по всему, решила держать оборону до конца.

Спустя 9 месяцев после конфликта маме мальчика Наталье Граф, пытавшейся защитить своего ребенка, принесли повестку на допрос. Позже к ней в редакцию пришел сотрудник уголовного розыска и сообщил, что ее подозревают в экстремизме. Речь шла о посте, который родительница написала на своей странице на Facebook. Женщина просила у подписчиков совета, как защитить своего ребенка, и вспоминала страшные случаи, когда доведенные до отчаяния подростки хватаются за оружие или пытаются свести счеты с жизнью. Это и показалось представителю некоего родительского комитета «Росток» «разжиганием ненависти к социальной группе учителей». Выяснилось, что такой организации не существует, и по сути письмо в прокуратуру – анонимка. Тем не менее, полицейским пришлось провести проверку этого обращения. Накануне стали известны ее итоги.

– В УМВД России по Омской области поступило обращение, что в действиях жительницы города Омска якобы усматриваются признаки разжигания вражды к социальной группе. В соответствии с законодательством по данному факту проведена предварительная проверка. По результатам проверки в связи с отсутствием состава преступления принято решение от отказе в возбуждении уголовного дела, – говорится в сообщении за подписью руководителя пресс-службы региональной полиции Алексея Командыкова.

Наталья Граф смогла защитить своего сына ценой почти года нервотрепки.Фото: Facebook

А еще ранее по поводу непрекращающегося скандала вокруг гимназии № 62 ясно высказала свою позицию региональный министр образования Татьяна Дернова. Она назвала ситуацию и поведение руководства учебного заведения недопустимыми. Вероятно, анонимка и стала последней каплей, решившей судьбу Марины Дюковой.

«Комсомолка» дозвонилась завучу гимназии. Она сообщила, что Марина Петровна действительно уволена, но пока еще трудится на прежнем месте. Женщина, ответившая нам по телефону директора, представиться отказалась, сославшись, что ее рабочий день окончен. Тем не менее, диалог получился показательным.

– С какой целью вы интересуетесь ее увольнением?! – по-хамски начала напирать анонимный представитель гимназии. – Вы хоть представляете, какой сейчас у Марины Петровны стресс, чтобы вам тут что-то отвечать? Ничего я вам объяснять не буду!

В департаменте образования оперативно прокомментировать ситуацию отказались, отправив нас в департамент информационной политики. Там нас обратно направили в депобразования. Круг замкнулся.

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