Омичку, защищавшую сына от травли в школе, после иска к учителям обвинили в экстремизме

История противостояния Натальи Граф с педагогами закрутилась в конце прошлого года. Ее сын Рома, учившийся тогда в гимназии № 62, почувствовал себя плохо и ушел с урока труда. Подросток ни у кого не отпросился, потому что его с частью класса отправили чистить снег во дворе школы. Учитель при этом находился в помещении. На следующее утро Романа вызвали на ковер. Классному руководителю показалось, что мальчик ее записывает на диктофон. С этого момента ребенку устроили школе настоящую травлю. Директор Марина Дюкова заняла позицию педагогов. Умудренные опытом педагоги отказывались здороваться с ребенком, не разговаривали с ним и демонстративно игнорировали.

Для Романа конфликт с учителями закончился госпитализацией с нервным срывом. В минобре нашли нарушения в действиях руководства школы и посчитали, что учителя лишь усилии противостояние вместо того, чтобы потушить конфликт. Сейчас Роман учится в другой гимназии и у него все отлично. А вот его маме, омской журналистке Наталье Граф, через 9 месяцев аукнулась вся эта ситуация. Видимо, учителя не смогли простить ей того, что война подростка с учителями была вынесена за пределы элитной гимназии. Теперь маму подростка, вставшую на защиту сына, обвиняют в экстремизме.

- Я была на работе. Пришел оперативник из центра «Э» и принес повестку, где говорилось, что меня вызывают на допрос, - рассказала Наталья «Комсомолке». – Ребенок так испугался, что не мог спать. Потом уже ко мне в редакцию пришел сотрудник уголовного розыска и на полном серьезе допросил меня.

Как выяснилось, Наталью проверяют по статье 282 - экстремизм. В прокуратуру поступило заявление от некоего родительского комитета «Росток». Якобы эта группа людей посчитала оскорбительным пост журналистки, написанный на ее личной странице в Facebook 3 декабря. Женщина обратилась к подписчикам с криком о помощи. Она рассказала о травле сына и просила совета, как защитить сына. Переживала, что в это время происходит в душе у 14-летнего подростка? В частности она вспомнила о страшных случаях, когда дети, доведенные до отчаяния, берутся за ружье или кончают с собой. Вот за эту фразу и зацепились представители некоего «Ростка».

Согласно их заявлению, мама школьника «пропагандировала оружие» и «разжигала ненависть к учителям».

- Никакого комитета «Росток» не существует, - объясняет Наталья. – То есть, это анонимка. Тем не мене заявление передали в центр «Э» и даже подключили уголовный розыск. Текст поста будут анализировать специалисты экспертно-криминалистического отдела. Будут проводить лингвистическую экспертизу. Я не удивлена, ведь у нас продолжается тяжба с гимназией № 62. Я подала иск на компенсацию средств на лечение Романа. Сумму указала символическую – 5 тысяч рублей. Деньги не имеют значения, главное добиться справедливости. Когда судья предложил мировую, я согласилась. А вот директор Дюкова наотрез отказалась. В заявлении, поданном в прокуратуру на меня, указан адрес проживания. Знают его только по месту учебы сына. Даже вся официальная корреспонденция мне приходит на адрес прописки. Поэтому предположений, кто мог написать анонимку у меня немного.

Роман сейчас учится в другой гимназии, где у него все хорошо.

Мама Романа рассказала, что была на приеме у заммэра. Он разбирался в истории, случившейся с Романом, и обещал: как только Марина Дюкова выйдет из отпуска в отношении нее будут приняты кадровые решения.

Наталья Граф не исключает, что обвинение в экстремизме – попытка руководителя гимназии свести личные счеты.

ЗВОНОК ДИРЕКТОРУ

«Просите разрешения со мной общаться»

Хоть и с трудом, но мы дозвонились до Марины Дюковой.

- Здравствуйте. Мы бы хотели узнать, как обстоят дела с иском от Натальи Граф…

- Просите разрешения! - раздраженно отрезала Марина Петровна.

- На что? – удивляюсь.

- На то, чтобы разговаривать со мной! Пишите запрос в депобразования.

- То есть, вы не хотите со мной говорить?

- Очень хочу, но не буду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В омской гимназии, где травили подростка, в открытом письме устроили разборки с вице-губернатором

Владимир Компанейщиков ранее предлагал руководству школы уволиться. «КП» выслушала мнение руководства учебного заведения (Далее...)

«Когда педагоги не слышат детей, конфликты принимают уродливые формы»: В омском минобре отреагировали на травлю школьника, устроенную учителями

Все началось с поста омской журналистки Натальи Граф. Она рассказала о травле, которую ее сыну устроили директор и учителя гимназии № 62, где учится ее ребенок. Как выяснилось, мальчик отказался чистить снег в школьном дворе и ушел домой. За это на следующий день классная руководитель устроила ему настоящую выволочку перед всем классом. (Далее...)

ПОДРОБНЕЕ

«Утром опять в школу – как на войну»: одноклассники вместе с учителями довели подростка до невроза

Травлю в школе далеко не всегда устраивают сами дети. Иногда инициаторами становятся учителя. Об одном из таких случаев рассказала омская журналистка Наталья Граф на своей странице в Facebook. (Далее...)

Буллинг в школе

Способы распознать, что вашего сына или дочь задирают другие дети, и методы противодействия буллингу в школе (Подробнее...)