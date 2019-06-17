2019-06-17T12:32:39+03:00
Общество

Прямая линия Путина - 2019: на что жалуются омичи

Вспоминаем, кто дозвонился президенту в прошлые годы
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: владимиру-путину.рфФото: владимиру-путину.рф
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В ближайший четверг, 20 июня, будет работать ежегодная прямая линия президента Владимира Путина. В 12.00 по московскому времени жители всех уголков России будут звонить главе государства, чтобы задать самые острые и важные для каждого вопросы. Жалобы уже принимают, и обращения двух омичей показали на центральном телевидении.

Первым пробился сирота Виталий Кудеринов. Молодой человек - выпускник детского дома, в 2014 году он встал в очередь на получение жилья, но до сих пор так его и не получил.

- В нашей стране почти во всех городах жилье детям-сиротам выдается очень плохо. Я стою на очереди по Омской области с 2014 года, но так до сих пор и не был обеспечен жилым помещением. Хотелось, чтобы вы как-то взяли под контроль этот вопрос, и в нашей стране дети-сироты начали получать жилье, - пожаловался Виталий.

Второй дозвонившийся так же затронул "жилую" проблему - газификацию села Приветное.

- У нас в деревне построен газопровод. 300 дворов скинулись на то, чтобы проложить газопровод к себе. Но по факту газа нет. Нам уже 5 лет государство и чиновники обещают: вот-вот, вот-вот вам дадут газ, но воз и ныне там, - рассказал мужчина.

Сможет ли кто-то из омичей пообщаться с президентом лично, станет известно в четверг. Транслировать прямую линию будут в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В ТЕМУ

Кто дозванивался раньше и на что жаловался?

- 2008 год. Пенсионерка Нина Смирнова.

Сибирячка спросила премьер-министра Владимира Путина, можно замедлить рост цен на коммунальные услуги на время кризиса.

- 2013 год. Пенсионерка Алевтина Рапацевич.

"Путинская бабушка" пожаловалась на беспредел в ЖКХ, непомерный рост тарифов и мэра города. В ответ президент назвал на всю страну чиновника "поросенком".

- 2014 год. Инвалид Амангельды Ахметов.

Напомним, 4 года назад в эфир прямой линии попало видеообращение инвалида из Омска Амангельды Ахметова. Мужчина пожаловался, что много лет стоит в очереди на жилье. После звонка местные власти отреагировали и выделили инвалиду законную площадь.

- 2016 год. Омичка Екатерина Черненко.

Девушка пожаловалась на состояние омских дорог. На следующий год в городе начался глобальный ремонт магистралей.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как дозвониться Путину?

- Позвонить по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный.

- Отправить SMS и MMS на номер 0–40–40. Только с российского номера, отправка сообщения бесплатная.

- Через сайт moskva-putinu.ru.

- Через официальные группы «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

- Выйти на прямую видеосвязь со студией во время эфира через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».

ИСТОЧНИК KP.RU

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