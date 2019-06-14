На прямую линию Путину обратился многодетный омич

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-14T16:53:21+03:00

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Сегодня в выпуске новостей Первого канала показали фрагмент нового обращения из Омской области на прямую линию в президентом, которая состоится на следующей неделе.

Видеоролик с жалобой отправил многодетный омич из села Приветное. Он поднял проблему газификации районов.

- У нас в деревне построен газопровод. 300 дворов скинулись на то, чтобы проложить газопровод к себе. Но по факту газа нет. Нам уже 5 лет государство и чиновники обещают: вот-вот, вот-вот вам дадут газ, но воз и ныне там, — рассказал мужчина.года.

Напомним, что первое видеообращение к президенту Владимиру Путину из нашего региона отправил омич Виталий Кудеринов. Выпускник детского дома пожаловался, что уже пять лет не может получить обещанное жилье.

Прямая линия с главой государства состоится 20 июня и начнется в 15.00 по омскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU