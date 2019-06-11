Сирота из Омска пожаловался Путину на проблему с получением квартиры

СЕГОДНЯ 06:16 2019-06-11T06:18:00+03:00

Он не может получить жилье уже 5 лет

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Молодой житель Омской области, Виталий Кудеринов, обратился с первой жалобой от нашего региона прямиком к президенту. Для Путина молодой человек записал видеообращение, которое уже показали в эфире Первого канала. Он записал свою жалобу на видео к прямой линии с Владимиром Путиным.

Омич – сирота из детского дома, однако положенное после выпуска оттуда жилье он так и не получил. Виталий рассказал, что стоит в очереди с 2014 года.

-В нашей стране почти во всех городах жилье детям-сиротам выдается очень плохо. Я стою на очереди по Омской области с 2014 года, но так до сих пор и не был обеспечен жилым помещением. Хотелось, чтобы вы как-то взяли под контроль этот вопрос, и в нашей стране дети-сироты начали получать жилье, - пожаловался омич.

Прямая линия с президентом состоится 20 июня 2019 года в 12.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU