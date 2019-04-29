«В СИЗО мне не хватает мыла»: Омич, который сжег внука в печи, ответил на письмо «Комсомолки»

Сегодня, 29 апреля, 53-летнему жителю Омска Александру Драненко предъявили новое обвинение - убийство малолетнего с особой жестокостью. Напомним, у мужчины началась белая горячка, он схватил своего двухлетнего внука за ножки и засунул в раскаленную печь. Мать малыша в это время была на работе. Отбить ребенка у своего обезумевшего мужа смогли бабушка мальчика и из соседка по СНТ «Птицевод», где живет семья.

Когда они вытащили Илью (имя изменено), он уже сильно обгорел. На скорой его увезли в реанимацию БСМП-1. Чтобы ребенок не мучился от страшной боли, его вели в состояние медикаментозной комы.

За жизнь маленького пациента трое суток боролись лучшие специалисты. Но даже они не давали никаких прогнозов - слишком тяжелые увечья получил человек, который только начал жить. 26 апреля его не стало.

Статью обвинения для Александра Драненко переквалифицировали на более тяжкую. Ближайшие два месяца пока идет расследование он проведет в СИЗО. Туда «Комсомолка» и передала вопросы. Мы узнали, как живется человеку с осознанием того, что он - убийца собственного внука.

Драненко затолкал своего двухлетнего внука в печь.

«ПЕРЕЖИВАЮ О ДОЧЕРИ, КАК ОНА СЕЙЧАС»

– Кем вы раньше работали, почему пришлось уволиться?

– Я и не увольнялся. Работаю маршрутчиком. Нелегально.

– Какие отношения были в вашей семье?

– Хорошие.

– Вы любили внука?

– Конечно.

Трагедия случилась в этом доме на самом краю города.Фото: Анна МИКУЛА

– Что почувствовали, когда узнали о его смерти?

– Шок. Когда сказали, что ребенок умер, очень расстроился. Плакал.

– В каком состоянии сейчас находитесь?

– В шоковом.

– О чем больше всего переживаете?

– О дочери, как она сейчас.

На отдельном листе Александр Драненко написал сообщение для своей дочери, единственного ребенка которой он убил.Фото: Анна МИКУЛА

«БОЮСЬ ПОПАСТЬ НА ЗОНУ»

– Есть ли страх снова попасть на зону или там уже привычная обстановка? (Александр Драненко отбывал наказание за кражу и поддерживает отношения с бывшими сидельцами. С ними он и устраивал застолья. – Прим. авт.)

– Да, страх есть.

– Виделись ли после случившегося с семьей?

– Нет, меня вообще никто не навещает в СИЗО. Было бы хорошо, если бы мне передали сюда хоть какую-то одежду и «мыльно-рыльные» принадлежности.

– Что все-таки произошло в тот день?

– Выпивал. Много.

– Что привидилось?

– Не помню.

– Почему не могли справиться с зависимостью от алкоголя?

– Зачем мне с ней справляться? Я не алкаш!

– Может, что-то хотите передать своей дочери, маме мальчика?

– Хочу попросить прощения. Я не хотел. Сожалею очень.

На суде Александр Драненко пытался закрыть лицо листом бумаги.Фото: Анна МИКУЛА

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