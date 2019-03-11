«Я расплакалась от эмоций»: Соседка омской «бабушки из СССР» рассказала, как удалось приостановить ее выселение

«ПРЕДЛОЖИЛИ ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ»

Появился просвет в целой череде бед, которые выпали на долю 63-летней омички Галины Абаскаловой. Напомним, женщина вовремя не смогла поменять документы и до недавнего времени жила с паспортом СССР. Благодаря неравнодушным людям это удалось исправить. В конце февраля бабушка впервые в жизни получила причитающуюся ей пенсию. Но вместо одной решенной проблемы на Галину Петровну навалилось сразу несколько новых. Коммунальщики насчитали ей космические долги. Правда, потом удалось доказать, что большей частью услуг пожилая омичка не пользовалась. Эти суммы ей простили. С огромным для пенсионерки долгом за отопление, которое ей по закону не могли отключить, все-таки пришлось рассчитываться. Эти 55 тысяч рублей за Абаскалову внес омич, который проникся ее историей.

Также бабушке помогли оплатить подключение электричества, водопровода и канализации. Представители управляющей компании не только списали ей долг за обслуживание жилья, но и бесплатно поставили раковину и унитаз в ванной. Казалось бы, Галине Петровне можно было, наконец, выдохнуть и начать учиться жить на заслуженном отдыхе.

Однако судьба преподнесла ей новый неприятный сюрприз в виде извещения от судебных приставов. Как выяснилось, еще в октябре мэрия подала в Первомайский суд иск о выселении пожилой женщины из комнаты в общежитии на улице Марка Никифорова, 3. Оказалось, чиновники не нашли документов, подтверждающих право Галины Петровны на занимаемые ей 16 квадратных метров. Получается, изначально, 15 лет назад, ей отказали в получении российского паспорта из-за того, что она не смогла подтвердить свою прописку. Теперь документ получен, но есть вероятность лишиться единственного жилья. Круг замкнулся.

Как «Комсомолке» сообщили в официальном ответе департамента жилищной политики за подписью директора Светланы Шенфельд, суд постановил выселить Абаскалову без права предоставления другого жилья. В горадминистрации объяснили, что уже не могут отозвать этот иск. Кроме того, оказалось, что пенсионерку неоднократно приглашали на заседания суда, где решался вопрос о ее выселении, но она их игнорировала.

Галина Петровна только недавно стала полноправной гражданкой РФ, расставшись с паспортом несуществующей страны. Фото: Елена МОРОЗ

«ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИИ ЗАСТАВЛЯЮТ ВЫСЕЛИТЬ МАТЬ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ»

Если бы не соседка Галины Петровны Елена Мороз, бабушка уже сейчас оказалась бы на улице с неясной перспективой когда-то в будущем получить социальное жилье. И то при условии: она должна собрать все необходимые документы, чтобы доказать, что она малоимущая. Кроме того, в департаменте жилищной политики нашли прописку Абаскаловой в том же общежитии, но на другом этаже. Но ту двухкомнатную квартиру омичка освободила уже больше 20 лет назад. После этого жилье несколько раз перепродавалось. Чисто теоретически пенсионерка может через суд доказать, что новые собственники приватизировали жилье незаконно. Ведь она до сих пор из него не выписана. Впрочем, такого развития событий не хочет сама бабушка. Сейчас в спорной квартире живет мама с двумя малышами, а значит выселять на улицу придется ее. Но делать этого Галина Петровна не собирается.

- По сути ничего не предложили: либо выселять эту маму с детьми, либо очередь на социальное жилье, которая непонятно, когда подойдет, и доживет ли до получения комнаты бабушка, - рассказывает Елена. - Еще как вариант - дом престарелых. Галина Петровна же сейчас начала получать пенсию, за которую ее бы туда взяли. Но она дееспособный человек, который в состоянии полностью себя обслуживать. Зачем ей в дом престарелых? Единственное, чего она хочет - чтобы ее оставили в покое в той, комнате, где она живет уже третий десяток лет.

Елена Мороз обратилась за помощью в региональную прокуратуру. В ведомстве пояснили: неявка ответчика в суд, как правило, только его головная боль. Решение могут принять и без его участия. Но есть исключения. Омичке посоветовали собрать доказательства, что Галина Петровна не получала уведомление о заседании. Это как раз и удалось сделать.

- 6 марта рассмотрели нашу апелляцию, которую мне помогли составить в прокуратуре, - рассказывает Елена. - Вынесли решение о приостановке выселения Абаскаловой. Также мне объяснили, какие документы надо собрать, чтобы доказать право Галины Петровны на жилплощадь. Я обошла полгорода, но все уже подготовила. Это и свидетельские показания соседей, и счета об оплате коммунальных услуг, которые начислялись моей соседке. Наличие у нее лицевого счета будет главным доказательством. Надеюсь, все получится. Когда объявили решение о приостановке дела, я даже расплакалась в зале от эмоций. А Галина Петровна, видимо, настолько измучилась с этой историей, что уже и радоваться не могла. Но чувствует она себя сейчас, конечно, намного спокойнее.

Очередное заседание суда, на котором решится судьба Галины Абаскаловой, состоится 25 марта.

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