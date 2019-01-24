Омичке, 15 лет выживавшей в нищете с паспортом СССР, сделают новый документ

Омичка Галина Абаскалова выживала на 1000 рублей в месяц, которую она получала в качестве зарплаты за то, что чистила снег и долбила лед у местного киоска. Тяжелую работу пенсионерка вынуждена была выполнять из-за того, что для официального трудоустройства и получения пенсии ей нужен был паспорт РФ, которого у нее нет. Женщина до сих пор жила с паспортом времен СССР, который в настоящее время уже недействителен.

На тысячу рублей женщина питалась одним хлебом. По особенным поводам она позволяла себе покупать китайскую лапшу за несколько рублей и заваривать ее на батарее, ведь электричества в ее комнате в общежитии тоже нет – отключили за неуплату. Воду ей также отрезали, и бабушка ходит мыться к своим подругам. Комнатка, где она живет, формально ей не принадлежит – она не успела оформить документы на приватизацию, а новые владельцы ей отказали. У Галины Петровны даже нет возможности купить замок на дверь – она подпирает дверь мебелью, но пожилой сосед все равно умудряется воровать у нее продукты, которыми ей иногда помогают соседи.

Женщина жила на 1000 рублей в месяцФото: Анна МИКУЛА

Галина Петровна так и продолжала бы выживать, если бы не новая старшая по дому, которая забила тревогу. Неравнодушные люди бабушке помогли. Накануне она, наконец, подала документы на паспорт. Добрые люди помогли ей собрать 300 рублей на оплату госпошлины для нового документа и сделать фотографии. В рамках акции милосердия на женщину не будут возбуждать административное дело за то, что она много лет проживала без документов.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, Галина Петровна сможет получить новый паспорт уже через 10 дней. После этого она будет оформлять пенсию, ведь у женщины есть большой официальный стаж. На пенсию она сможет купить продукты и оплатить долги. Это позволит ей оставить тяжелую работу по уборке снега и уйти на заслуженный отдых.