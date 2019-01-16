Омичка, из-за равнодушия чиновников оставшаяся без паспорта: «15 лет питаюсь только хлебом»

Булка хлеба на два-три дня и чай. В качестве деликатеса 63-летняя Галина Абаскалова несколько раз в неделю позволяет себе роскошь съесть пачку дешевой китайской лапши, запаренной в воде на батарее. Тысячи рублей, которую ей удается получить случайными подработками, хватает только на это.

Такого меню пожилая женщина поневоле придерживается последние несколько лет. Все дело в том, Галина Петровна до сих пор живет с паспортом СССР. Еще долгое время после распада Союза, этот документ был в обращении. Наша героиня до 2003 года получала по нему зарплату, которую ей переводили на сберкнижку.

- Сначала я работала на кирпичном заводе, он закрылся, потом устроилась санитаркой в больницу, позже - вахтером в это общежитие на улице Марка Никифорова, 3, - рассказывает женщина. – А в 1990-е здание начало переходить от одного владельца к другому, так что и не уследишь. Потом мне уже сказали, что все – паспорт точно надо менять. Я сделала фото – они вот до сих пор лежат, так и не пригодились – и пошла в паспортный стол. Там меня сначала заставили собрать кучу каких-то бумаг, но ордер на жилье получить так и не смогла. Собственник дома сменился и говорит: «Никакой подписи я вам не поставлю, вы тут как бы не живете». А без прописки со мной паспортистка даже разговаривать не стала – отрезала, мол, мне документ не выдадут. Я не знала, куда еще обратиться. Так и живу.

Галина Петровна уже долгие годы пытается избавиться от паспорта несуществующей страны, но пока это ее единственное удостоверение личности.Фото: Анна МИКУЛА

По такому документу женщине отказались оформлять пенсию.Фото: Анна МИКУЛА

Омичка пытается доказать, что действительно живет по адресу, указанному в советском паспорте.Фото: Анна МИКУЛА

Из-за того, что не может подтвердить свою личность российским паспортом, Галина Петровна так и не смогла оформить пенсию – что причитающиеся ей деньги уже 12 лет уходят непонятно куда, никого не интересовало. Человек вроде бы жив, но по документам нигде не значится. Зато за 16 метров, на которых омичка формально не проживает, ей исправно приносят квитанции. Выходит как раз около тысячи рублей в месяц. Сумма для Абаскаловой огромная, это весь ее доход. Поэтому этот долг она не оплачивает уже давно.

- С официальной работы пришлось уйти, - продолжает выжившая без паспорта. – Раньше перебивалась случайными подработками – мыла подъезды. Но сейчас даже на такую работу не берут, все управляющие компании требуют паспорт. Летом хотела устроиться дворником – опять не взяли по той же причине. Хорошо, добрые люди пристроили: я убираю возле киоска тут недалеко. Летом мусор, зимой - снег, а потом еще ломом скалываю лед. Мне разрешается по воскресеньям не выходить, но я стараюсь не пропускать ни одного дня, особенно в холода. Иначе все примерзнет так, что потом очень сложно расчистить. За это мне платят тысячу в месяц. Сейчас нашли еще одну такую же подработку. Но у меня уже возраст серьезный, устаю быстро. Я с утра эти два часа проработаю – сил нет. Если еще столько же – не знаю, как протяну. Но отказаться не могу, для меня это все равно поддержка большая.

За долги у Галины Петровны уже давно отключили свет. В темноте, говорит, уже научилась ориентироваться – даже вяжет и стирает. Гораздо хуже, что уже долгие годы она не может приготовить никакой еды. Единственный вариант – погреть воду на батарее. Чай таким способом заваривается 1,5 часа. А недавно у нее не стало и воды.

Фото на паспорт, сделанные 15 лет назад, так и не пригодились.Фото: Анна МИКУЛА

Зимой «готовить» проще - чай на батарее успевает завариться за 1,5 часа.Фото: Анна МИКУЛА

- Новые соседи заехали, - вспоминает Абаскалова. – Я прихожу с работы, смотрю, они ремонт у себя делали и мне зачем-то воду перекрыли. Но это вроде обещали исправить на днях. Пока ведра с колонки улице приходится носить на четвертый этаж.

Сама омичка, по ее словам, стеснялась побеспокоить своими проблемами других людей. Говорит, даже привыкла к таким страшным условиям, в которых вынуждена существовать. Перед тем, как купить хлеба, обходит несколько магазинов – не во всех есть самая дешевая булка по 20 рублей. Удается сэкономить и на китайской лапше – если взять три пачки, то «опт» обойдется дешевле – по три рубля, вместо пяти.

- Родных у меня никого нет, - рассказывает Галина Абаскалова. – Отец с матерью умерли несколько лет назад. Еще раньше – сестра. Квартира моих родителей досталась ее детям. Но они со мной не поддерживают никакого контакта. Помогают подруги. Одна живет по соседству и разрешает приходить к ней мыться и стирать одежду. Иначе не знаю, как бы выжила.

Вероятно, в жизни Галины Петровны так ничего бы и не изменилось, если бы не появилась новая старшая по дому. Она и забила тревогу – и люди, равнодушно отводившие глаза от тихой и застенчивой бабушки-соседки, наконец, обратили на нее внимание. Кто-то помог продуктами, другие обещали принести старый сотовый и научить Галину Петровну им пользоваться – своего у нее еще не было никогда. И главное, ей все-таки помогут разобраться с бюрократическими проволочками, превратившими ее жизнь в бесконечную попытку выжить. Уже через несколько дней соседи вместе с ней и всеми собранными документами идут в УФМС. Там пообещали выдать новый российский паспорт как можно скорее. А значит, для Галины Петровны появилась надежда на пенсию и заслуженный отдых.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий пресс-службы УМВД России по Омской области:

В настоящее время женщина проживает без документа, удостоверяющего личность гражданина, что является нарушением административного законодательства (ст. 19.15 КоАП РФ) и влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 рублей. Однако, учитывая социальное положение женщины, а также в рамках акции «Милосердие», женщина к административной ответственности привлекаться не будет.

Для оформления паспорта гражданина РФ женщине необходимо обратиться в 4-е отделение (по вопросам миграции на территории Советского АО г. Омска). При себе нужно иметь 2 цветные фотографии установленного размера (35х45 мм), квитанцию об оплате государственной пошлины (300 рублей). В подразделении сотрудники помогут написать заявление на выдачу паспорта.