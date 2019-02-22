Омичку, 15 лет выживавшую с паспортом СССР, выселят из общежития уже в ближайшие дни

Казалось бы, в жизни 63-летней омички Галины Абаскаловой наступила светлая полоса. Напомним, женщина из-за равнодушия чиновников не смогла вовремя поменять паспорт СССР и до последнего времени это был ее единственный документ, удостоверяющий личность. Но с ним она не могла устроиться ни на какую официальную работу, ни даже оформить пенсию. Все это время пожилая женщина находилась, по сути, на грани выживания. Она питалась только хлебом с чаем, а дешевая китайская лапша была деликатесом, который бабушка позволяла себе только по праздникам.

После того, как ее история получила огласку, ей все-таки удалось оформить российский паспорт. Причем в полиции пошли навстречу и не стали штрафовать Галину Петровну за то, что, хоть и не по своей воле, жила без документов. Неравнодушный омичи погасил ее огромный долг да отопление. Остальные услуги, которыми она уже давно не пользовалась, коммунальщики Абаскаловой простили. А управляющая компания даже за свой счет установила ей в ванной раковину и унитаз. Еще одна девушка за свой счет подключила ей электричество.

Как оказалось, крошечную квартиру в 16 квадратных метров приводили в порядок не для Галины Петровны. Пока она мечтала, куда потратит свою первую в жизни пенсию, ей пришло постановление суда - освободить помещение. Оказалось, иск на ее выселение в октябре подала горадминистрация. Более того, сейчас уже решение передано приставам, которые в ближайшее время попросят бабушку с вещами на выход. Только вот вариантов, куда ей идти даже не предлагают. В худшем случае вся пенсия, которую она теперь будет получать, уйдет на аренду какой-нибудь новой комнаты. То есть, несмотря на формальные изменения ей снова придется жить впроголодь. Правда, теперь уже на законных основаниях.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями в департамент жилищной политики Омской мэрии. В частности мы спрашивали, можно ли отозвать иск и оставить пенсионерку в комнате, где она живет уже долгие годы. Вроде бы, хорошо всем - Абаскаловой не надо оббивать пороги всевозможных инстанций и собирать кучу бумаг, доказывая, что она малоимущая и имеет право на жилье по соцнайму. Чиновникам не придется искать для нее новую квартиру в муниципальном фонде. И вот такой ответ за подписью руководителя ведомства Светланы Шенфельд нам пришел:

- В ходе инвентаризации муниципального жилищного фонда города Омска поступила информация о жилом помещении по адресу [...], - написано в официальном ответе чиновников. - В результате выездов в жилое помещение был установлен факт проживания в нем Абаскаловой Галины Петровны, которой неоднократно было предложено обратиться в администрацию города Омска для установления права пользования жилым помещением, предоставления правоустанавливающих документов [...], однако ни Абаскалова, ни ее представители в администрацию города Омска не обратились. В связи с чем администрация города Омска обратилась в Первомайский районный суд с иском о ее выселении без предоставления другого помещения. В ходе рассмотрения указанного гражданского дела у ответчика было право установить ее право на указанное жилье, однако в связи с отсутствием с ее стороны необходимых документов [...], было внесено решение о выселении Абаскаловой Г.П.

Кроме того, в мэрии нашли старые документы еще от 1 июля 1993 года о регистрации Галины Петровны в другой квартире этого же общежития. Сама Абаскалова объяснила, что давным-давно оттуда съехала в ту комнату, где живет до сих пор. Мол, тогда руководство предприятия, где она работала, решило: она одна занимает слишком большое помещение и ей вполне подойдет комната меньших размеров. Правда, как теперь это доказать пожилая женщина не представляет - у здания уже несколько раз менялся собственник и найти концы сейчас уже вряд ли получится. В мэрии сообщают: вот на ту квартиру, где она не живет уже более 20 лет теоретически Абаскалова претендовать может, но шансов мало:

- Установленные судом обстоятельства бесспорно свидетельствуют об отсутствии у Абаскаловой Г.П. прав на занимаемую ей комнату, - говорится в ответе. - В связи с чем выводы, что требования о выселении заявлены к Абаскаловой Г.П. из-за отсутствия паспорта российского образца, а также отсутствия регистрации в спорном жилом помещении [...] не соответствуют фактическим обстоятельствам. Рассмотрение дела по иску администрации о выселении Абаскаловой Г.П. по существу окончено вынесением решения, что исключает возможность отзыва иска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омичка, из-за равнодушия чиновников оставшаяся без паспорта: «15 лет питаюсь только хлебом»

Булка хлеба на два-три дня и чай. В качестве деликатеса 63-летняя Галина Абаскалова несколько раз в неделю позволяет себе роскошь съесть пачку дешевой китайской лапши, запаренной в воде на батарее. Тысячи рублей, которую ей удается получить случайными подработками, хватает только на это. (Подробнее...)

Омичке, 15 лет выживавшей в нищете с паспортом СССР, сделают новый документ (Далее...)

Коммунальщики требуют от омички, оставшейся без паспорта из-за чиновников, оплатить несуществующие долги (Далее...)