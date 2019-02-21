Омичку, 15 лет выживавшую с паспортом СССР, выселяют из общежития

«ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ДАЖЕ ПРИЕХАЛИ ДОМОЙ, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ»

Не заканчиваются злоключения 63-летней омички Галины Абаскаловой. Напомним, бабушка до недавнего времени жила с паспортом СССР. Чиновники ей отказали в смене документа из-за того, что она не смогла оформить прописку. Женщина не смогла добиться справедливости и в течение долгих лет находилась на грани выживания. Без документов она не могла ни устроиться на официальную работу, ни оформить пенсию. Пожилая женщина вынуждена была жить на тысячу рублей в месяц, которую получала случайными подработками.

В ее жизни, возможно, так бы ничего и не изменилось, если бы тревогу не забила новая старшая по дому в общежитии, где живет Галина Петровна. Общими усилиями большую часть проблем удалось решить. Российский паспорт ей оформили и даже не взяли штраф в 2 тысячи рублей за то, что она вовремя не оформила документы. 55 тысяч долга, которые бабушке насчитали за отопление, оплатил неравнодушный омич. Долги за электричество и холодную воду, а также за обслуживание жилья ей простили. Более того, представители управляющей компании даже за свой счет установили Абаскаловой унитаз и раковину в ванной.

- Еще одна омичка по имени Ирина просто приехала и оплатила все работы по подключению электричества. мы так растерялись, что даже не успели спросить ее фамилию и не знаем, кого благодарить, - рассказывает соседка Елена Мороз, которая стала добрым ангелом в судьбе Галины Петровны. - А тут неожиданно и Пенсионный фонд объявился. До этого долгие годы человек никого не интересовал, а тут девочки к ней лично домой приехали, чтобы оформить все документы. Говорят, когда началась шумиха, им из Москвы распоряжение пришло - к кратчайшие сроки все оформить. И вот уже в конце февраля Галина Петровна получит первую за всю жизнь пенсию.

А пока даже из тех небольших доходов, которые у нее сейчас есть, бабушка уже начала платить за коммунальные услуги. В том числе и за свое жилье, которое снимает по договору социального найма.

Но именно здесь ее ждала и новая неожиданная беда. Галину Петровну грозятся выселить из 16-метровой комнатки, в которой она жила все последние годы. Мол, она ничем не может доказать свои права на эту жилплощадь.

ДЕЛО О ВЫСЕЛЕНИИ УЖЕ ПЕРЕДАЛИ ПРИСТАВАМ

Оказалось, что горадминистрация подала иск на выселение еще в октябре. А накануне пришло решение Первомайского суда - требование мэрии удовлетворили. В нем сказано, что у бабушки «не было правовых оснований для проживания в данном жилье». Сейчас дело уже направили судебным приставам, а, значит, уже в ближайшие дни Абаскалова может оказаться на улице.

- Я ходила на прием к главе Советского округа Сенькову, - рассказывает Елена Мороз. - Но он мало того, что обращался ко мне на «ты» и вообще разговаривал по-хамски, так еще и ничем не помог. Говорит: «Вот у меня постановление суда - ничего не знаю!» После я уже сама узнала, что есть возможность встать в очередь на социальное жилье. Для этого надо обратиться службу «одного окна» за консультацией. Но когда эта очередь подойдет и куда деваться на это время Галине Петровне, непонятно.

Сейчас соседка бабушки обратилась за помощью в департамент жилищной политики города. Она пытается убедить чиновников отозвать иск - ведь так будет проще для всех. Галине Абаскаловой не придется собирать кучу документов, чтобы доказывать, что она малоимущая, а потом ждать очереди на жилье по соцнайму. Администрации не надо будет искать ей новую квартиру.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в департамент жилищной политики. Там обещали тщательно разобраться в ситуации и в ближайшее время дать ответ.

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