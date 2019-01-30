2019-01-30T10:44:47+03:00
Общество

Омичка, оставшаяся без паспорта из-за равнодушия чиновников: Не верю, что дожила до пенсии!

Тем временем, коммунальщики насчитали бабушке космический долг за услуги, которые ей отключили 15 лет назад
Анна МИКУЛА
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Галина Петровна, наконец, сможет поменять паспорт несуществующей страны на российский.Галина Петровна, наконец, сможет поменять паспорт несуществующей страны на российский.Фото: Анна МИКУЛА
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Появился просвет в безрадостной истории омички Галины Абаскаловой. Более 15 лет женщина каждый день находилась на грани выживания из-за чиновницы паспортного стола, которая отказалась поменять женщине главный документ. Единственным удостоверением личности для Галины Петровны все эти годы был советский паспорт. Российский ей не выдали по странной причине - она не смогла доказать, что прописана в общежитии. Несмотря на то, что все эти годы она находилась там на птичьих правах, квитанции за комнату ей приносили исправно.

Без нового паспорта Галина Абаскалова не могла устроиться на официальную работу, а после претендовать на пенсию. Для российских законов она человек-невидимка. Вероятно, об этой истории так бы никто и не узнал, и омичка продолжила бы тихо угасать, пытаясь тяжелым физическим трудом добыть копейки на пропитание. Сейчас она получает тысячу в месяц за то, что убирает территорию возле киоска по соседству. При этом она даже заболеть не может себе позволить - в поликлинике без страхового полиса пожилую женщину не принимают.

Все изменилось, когда в общежитие въехала новая старшая по дому Елена Мороз. Ее единственную ужаснула судьба безропотной бабушки, и она начала бить тревогу.

- Галина Петровна просто такой человек - она, как ребенок, при малейших трудностях складывает руки и отчаивается. Но это же не значит, что можно позволить ей существовать в этом кошмаре, - рассказывает Елена Мороз. - Ей проще молча мучиться, чем озадачить кого-то своими проблемами.

Энергичная соседка добилась главного - Галине Петровне, наконец, начали оформлять настоящий российский паспорт. 1 февраля она его получит. Причем помогли и полицейские - бабушку не стали штрафовать на 3 тысячи рублей за то, что она жила все это время без паспорта.

Сейчас главная задача - получить все остальные документы - ИНН, СНИЛС, полис. А вот вернуться к нормальной жизни быстро не получится. Коммунальщики насчитали Галине Петровне просто космические долги - за услуги, которые ей отключили 15 лет назад. Абсурдность ситуации в том, что пенсионерке теперь придется это доказать.

Самый большой долг у бабушки за тепло - отопление 39 тысяч рублей, еще 13 тысяч «нарисовали» за горячую воду, плюс 32 тысячи - пени за просрочку. За свет, без которого пенсионерка живет уже 15 лет, насчитали 26 тысяч рублей.

- Это как с инвалидами без ног, которым каждый год надо доказывать, что конечности не выросли, - негодует Елена Мороз. - Сотрудники постоянно приходили и видели, что электричества и горячей воды нет. А в документах сейчас значится, что эти услуги ей отключили только в 2018 году. Теперь мне приходится биться, чтобы доказать очевидные вещи. При этом они еще и цинично заявляют: «Какой смысл подключать услугу неплатежеспособному человеку? Не тратьте силы!». Единственными, кто отнеслись по-человечески, оказались руководители управляющей компании. Они простили Галине Петровне 20 тысяч рублей долга за обслуживание жилья. А накануне полностью бесплатно подвели ей все трубы, установили унитаз и раковину, все подключили. Это еще 30 тысяч. Конечно, это подарок и радость для нее.

Бабушка пока даже не может поверить, что такое счастье - ходить в благоустроенный туалет и не носить воду из колонки на улицы - возможно. Отметим, несмотря на ужасающую нищету, она человек чистоплотный и всеми силами старается поддержать порядок дома.

- Горячая вода - это же роскошь просто! Понять это можно, только пожив без нее, - рассказывает пожилая женщина. - В тот же вечер, как подключили, я перемыла свою комнату, блестит все сейчас! А вот в пенсию, которую мне начнут начислять, я пока даже поверить не могу. Мне кажется нереальным, что я доживу, наконец, до этого!

Кстати, простые омичи, которые и живут небогато, оказались самыми отзывчивыми людьми. Узнав об истории Галины Петровны, люди начали нести для нее посылочки с гостинцами. Складывали самое необходимое и то, что не нужно готовить. Из-за отключенного электричества Абаскалова может только разогреть еду на батарее. Горожане приносят пенсионерке консервы, сладости к чаю, фрукты. Некоторые приносят что-нибудь приготовленное дома. Одинокая пенсионерка радуется подаркам как ребенок. И ужасно смущается неожиданному ажиотажу вокруг своей персоны. Надеемся, что ее спасительнице Елена Мороз все-таки хватит сил довести начатое доброе дело до конца и оформить все жизненно важные бумаги для ее соседки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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