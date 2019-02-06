2019-02-06T09:22:13+03:00
Общество

«Теперь нигде не берут на работу»: Омская феминистка Калугина - о закрытии уголовного дела

По словам девушки, ей еще долго придется разбираться с последствиями этой истории
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Любовь Калугина пожаловалась, что из-за внезапно свалившейся на нее известности нигде не может найти работу.Любовь Калугина пожаловалась, что из-за внезапно свалившейся на нее известности нигде не может найти работу.Фото: Личный архив
Изменить размер текста:

Напомним, 32-летняя омичка Любовь Калугина стала практически символом феминисток во всем мире после того, как ее начали преследовать за убеждения. Молодая женщина вела активную жизнь в социальных сетях. Ее взгляды показались оскорбительными некоему «гражданину из Биробиджана», который пожаловался на нее в Следственный комитет. Силовики заподозрили, что Любовь разжигает ненависть к мужчинам в 12 постах и мемах на своей странице. Шутки не оценили и возбудили уголовное дело по пресловутой 282-й статье. На допросе Калугина, обвиненная в экстремизме, молчала. А после про ее историю написали даже в британских СМИ. Тем временем, в защиту омички собрали более 6 тысяч подписей.

Но помогло избежать реального уголовного преследования Любови другое. В конце декабря Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи «Разжигание ненависти или вражды». Омским следователям не оставалось ничего другого, как закрыть уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Впрочем, Любовь Калугина таким исходом дела оказалась не вполне довольна.

- Меня оправдали по формальному признаку, но с перечислением всех тех формулировок, которые были в обвинении, - рассказала Любовь в интервью «Комсомолке». - Я осталась виноватой, но теперь не могу обратиться в суд, чтобы обжаловать это решение. Сейчас мы с адвокатом думаем, как реабилитировать мое имя. Вероятно, в ближайшее время что-то будем предпринимать.

- Для чего вам это необходимо?

- Моя жизнь кардинально изменилась после всей этой истории, и я еще долго буду разбираться с последствиями. Сейчас даже не могу устроиться на работу. По специальности я преподаватель вуза, но в университет больше даже не суюсь. Даже на место рядового офисного планктона нигде не могу устроиться. Меня сразу узнают, а потом отказывают под каким-нибудь благовидным предлогом.

- А в социальных сетях вас поддерживали или, наоборот, гневные посты писали?

- И того, и другого было достаточно. Вообще, не сказать, чтобы вся эта травля прошла для меня безобидно. Я, конечно, была готова к такому развитию событий. Но радости в этом точно было мало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На омичку, писавшую в соцсетях посты о ненависти к мужчинам, завели уголовное дело

Имя Любови Калугиной стало известно далеко за пределами Омска в середине августа. Аспирант ОмГУ вела активную деятельность на личной страничке в социальных сетях. Сибирячка, приехавшая учиться в Омск из Казахстана, ярая феминистка. К мужчинам она испытывает патологическую неприязнь. Причем она, не стесняясь сообщает об этом всем в соцсетях. (Далее...)

Омичка, на которую завели дело за посты против мужчин: Для них женщины как любимые собачки

Любовь Калугина теперь героиня британских СМИ и феминисток со всего мира. «Комсомолка» пообщалась с ней (Далее...)

ПОДРОБНЕЕ

Силовики проверяют омичку из-за постов о ненависти к мужчинам (Далее...)

Феминистка из Омска, на которую завели дело за посты против мужчин, на допросе отказалась говорить

На днях сибирячку вызывали на допрос в Следственный комитет. Она рассказала подробности этой беседы с силовиками. (Далее...)

В поддержку омской феминистки, которую проверяют за посты о ненависти к мужчинам, подписались тысячи человек

На платформе change.org появилась петиция в поддержку 31-летней феминистки из Омска Любови Калугиной. Напомним, девушке грозит уголовное дело и реальный срок по статье «Экстремизм». Поводом для пристального внимания со стороны правоохранительных органов стала жалобы некоего мужчины. И силовики от нее не отмахнулись, а омичку в течение двух лет регулярно приглашают на допросы. За разжигание ненависти и вражды аспирантке филфака грозит до 5 лет тюрьмы. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль
Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года
Новости 24
Омича жестко избили на базе отдыха в Ленинградской области
За укус огромного пса омичка через суд получила с хозяина 30 тысяч рублей
«Дом.ru Бизнес» повысил уровень клиентского сервиса в омском косметологическом баре «Ягода»
В Омской области уничтожено 36 тонн запрещенных к ввозу в Россию груш
Первые двести работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
В Омске за утро сгорели сразу три легковушки
Инспекторы силой вытащили из машины омича, не дававшего ее эвакуировать
Главный дорожник Омска объяснил, почему не убирают наледь с улиц
Омич, продавший 12 квартир с людьми для получения вычета, получил 6 лет тюрьмы
Инспекторы ГИБДД спасли замерзающего глухонемого жителя Коми на пути в Омск
Глава омского минздрава Вьюшков считает, что российская медицина одна из самых доступных в мире
В Омской области фиксируют спад рождаемости
Стало известно, когда из Омской области уйдут морозы
В Омске началась эпидемия ОРВИ
В Омской области уничтожили 36 тонн бельгийских груш
Омский водитель, сбивший двух школьников, выплатит им по 200 тысяч
Выручка «фабрики» MVNO Tele2 выросла в 3 раза
Омская школьница, исчезнувшая после звонка родителям, нашлась
Из-за морозов закрыли дорогу Омск - Казахстан
В Омске на закладках поймали студента колледжа
Охраннику «Флагмана», убившему посетителя боулинга, дали 7 лет тюрьмы
В мэрии ответили на жалобы омичей на холодные салоны в транспорте
В Омске дед совратил 14-летнюю внучку