«Теперь нигде не берут на работу»: Омская феминистка Калугина - о закрытии уголовного дела

Напомним, 32-летняя омичка Любовь Калугина стала практически символом феминисток во всем мире после того, как ее начали преследовать за убеждения. Молодая женщина вела активную жизнь в социальных сетях. Ее взгляды показались оскорбительными некоему «гражданину из Биробиджана», который пожаловался на нее в Следственный комитет. Силовики заподозрили, что Любовь разжигает ненависть к мужчинам в 12 постах и мемах на своей странице. Шутки не оценили и возбудили уголовное дело по пресловутой 282-й статье. На допросе Калугина, обвиненная в экстремизме, молчала. А после про ее историю написали даже в британских СМИ. Тем временем, в защиту омички собрали более 6 тысяч подписей.

Но помогло избежать реального уголовного преследования Любови другое. В конце декабря Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи «Разжигание ненависти или вражды». Омским следователям не оставалось ничего другого, как закрыть уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Впрочем, Любовь Калугина таким исходом дела оказалась не вполне довольна.

- Меня оправдали по формальному признаку, но с перечислением всех тех формулировок, которые были в обвинении, - рассказала Любовь в интервью «Комсомолке». - Я осталась виноватой, но теперь не могу обратиться в суд, чтобы обжаловать это решение. Сейчас мы с адвокатом думаем, как реабилитировать мое имя. Вероятно, в ближайшее время что-то будем предпринимать.

- Для чего вам это необходимо?

- Моя жизнь кардинально изменилась после всей этой истории, и я еще долго буду разбираться с последствиями. Сейчас даже не могу устроиться на работу. По специальности я преподаватель вуза, но в университет больше даже не суюсь. Даже на место рядового офисного планктона нигде не могу устроиться. Меня сразу узнают, а потом отказывают под каким-нибудь благовидным предлогом.

- А в социальных сетях вас поддерживали или, наоборот, гневные посты писали?

- И того, и другого было достаточно. Вообще, не сказать, чтобы вся эта травля прошла для меня безобидно. Я, конечно, была готова к такому развитию событий. Но радости в этом точно было мало.

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