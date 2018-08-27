В поддержку омской феминистки, которую проверяют за посты о ненависти к мужчинам, подписались тысячи человек

СЕГОДНЯ 09:49 2018-08-27T09:49:57+03:00

На ютубе у аспирантки филфака есть свой канал, на котором Любовь читает мини-лекции по книгам о женоненавистничестве Фото: YouTube

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На платформе change.org появилась петиция в поддержку 31-летней феминистки из Омска Любови Калугиной. Напомним, девушке грозит уголовное дело и реальный срок по статье «Экстремизм». Поводом для пристального внимания со стороны правоохранительных органов стала жалобы некоего мужчины. И силовики от нее не отмахнулись, а омичку в течение двух лет регулярно приглашают на допросы. За разжигание ненависти и вражды аспирантке филфака грозит до 5 лет тюрьмы.

- Против Любови собираются возбудить уголовное дело по печально известной 282 статье УК РФ, - пишет автор петиции. - Что же так оскорбило полицейских и следователей? Демотиватор с персонажем из юмористического шоу? Шуточный пост о соседях, которые шумят во время ремонта? Или справедливое замечание по отношению к насильникам? Да, ей собираются сломать жизнь именно из-за этого.

В поддержку Калугиной за несколько дней собрали подписи 3,5 тысячи человек.

Девушка на своей страничке поблагодарила всех откликнувшихся:

– Большое спасибо всем за поддержку: и дорогим моим единомышленницам, и оппоненткам, и нейтральным людям со стороны.

«Комсомолка» обсудила ситуацию с адвокатом филолога Юлией Ворониной.

- На каком этапе сейчас находится дело? Вам дали ознакомиться с материалами?

- Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, ознакомиться с материалами дела можно после предъявления обвинения. Пока что Любовь проходит как свидетель, а уголовное дело еще не возбуждено. На последнем допросе следователь дала четко понять: в сентябре Калугиной будет предъявлено обвинение.

- Вы лично на допросах присутствовали?

- Да.

- Какого плана вопросы задают следователи? Что их интересует?

- Действительно ли у Любови есть такая страничка в социальной сети, придерживается ли она таки-то взглядов и постила ли те записи, что прилагаются на скриншотах.

- А что конкретно не понравилось в постах человеку, который обратился к следователям? Вы саму жалобу видели?

- Не видела и вряд ли она появится в материалах уголовного дела – это необязательно. Для доследственной проверки достаточно казуса, человек может быть вообще неадекватным.

- Какие, по-Вашему, перспективы у дела?

- Я считаю, есть вероятность, что дело возбуждать не станут или мы отобьемся. Ведь для дела нужны доказательства того, что Любовь привлекала к своим взглядам людей, пыталась свои убеждения распространять. Такими доказательствами скриншоты не могут быть.

- Кстати, следователь какого пола?

- Сначала был мужчина, на последнем допросе – женщина.

Напомним также, что в Следственном комитете обсуждать проверку в отношении Калугиной отказались.

ПОДРОБНОСТИ

Силовики проверяют омичку из-за постов о ненависти к мужчинам

- Спустя год за меня снова взялись, - жалуется омичка. - Вообще это вопиющее процессуальное нарушение: для продления доследственной проверки нужны серьезные основания. На этот раз я тупо не давала показаний... Они всерьез намерены заводить дело по 282-й статье за дрели в *** [слово, обозначающее часть тела человека, на которой он сидит], жену со сковородкой, батарейки в уретре и прочие "очень общественно опасные" вещи.

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