Следователи проверяют омскую феминистку за посты в соцсетях

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-23T12:24:54+03:00

Любовь Калугина написала диссертацию о творчестве Высоцкого, а еще - немало постов о своем отношении к мужчинам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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31-летняя омичка Любовь Калугина на своей страничке пожаловалась на то, что ей грозит уголовное дело. По словам аспирантки филологического факультета, уже несколько лет в отношении нее проводят доследственную проверку. Девушку подозревают в разжигании ненависти и вражды. Причем - в постах на ее же страничке "ВКонтакте". Никакого религиозного или национального подтекста в этих картинках и записях нет. Все они - сугубо феминистические.

Да, сибирячка откровенно и без прикрас заявляет о своей ненависти к... мужчинам.

- Если вы мужского пола, да, я вас ненавижу. Никакие ваши действия: ни отрицательные, ни положительные - не изменят этого факта, - пишет в приветствии Люба. - Авансом отвечаю на потрясающе оригинальный вопрос о том, кто меня обидел. Во-первых, не "обидел", а отнял всю нормальную человеческую жизнь, заменив ее мерзким суррогатным существованием - существованием не человека, а мяса для *** [слово, обозначающее половую связь] и родов, вечно трясущегося за свои жизнь, здоровье и благополучие. Во-вторых, если вы мужчина, то сделали это лично вы. Не какой-то там неведомый *** [нелицеприятное слово, оскорбление], а вы, такой хороший. Чем? Да хотя бы тем, что вы никогда не поддержите даже закон о домашнем насилии, не говоря уже о более серьезных законах против мужского произвола.

31-летняя аспирантка просит друзей подписаться в ее защитуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В нескольких постах силовики увидели некое преступление, и, как утверждает Калугина, с 2017-го года ее приглашают на допросы. Поводом послужило заявление некоего гражданина "из Бирабиджана".

- Спустя год за меня снова взялись, - жалуется омичка. - Вообще это вопиющее процессуальное нарушение: для продления доследственной проверки нужны серьезные основания. На этот раз я тупо не давала показаний... Они всерьез намерены заводить дело по 282-й статье за дрели в *** [слово, обозначающее часть тела человека, на которой он сидит], жену со сковородкой, батарейки в уретре и прочие "очень общественно опасные" вещи.

"Комсомолка" обратилась за комментарием в областное управление Следственного комитета. Там обсуждать ситуацию отказались:

- У нас нет информации, - отрезали в пресс-службе ведомства.