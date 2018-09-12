Феминистка из Омска, на которую завели дело за посты против мужчин, на допросе отказалась говорить
Любовь Калугина из Омска теперь символ борьбы для всех феминисток страны. Имя аспирантки филфака прогремело после того, как на нее завели уголовное дело за картинки-мемы против мужчин и сообщения о ненависти к сильному полу. Все это девушка размещала у себя на страничке в социальных сетях. После жалобы жителя Биробиджана на деятельность феминистки на Калугину завели уголовное дело. Сейчас ее обвиняют в экстремизме и разжигании ненавписти к мужчинам.
На днях сибирячку вызывали на допрос в следственный комитет. Она рассказала подробности этой беседы с силовиками.
- Я действительно была на первом официальном допросе. Инкриминируют мне 282 статью уголовного кодекса и обвиняют в экстремизме. Показали только постановление о возбуждении дела и, само собой, сам протокол допроса. В материалах дела фигурируют все те же 12 постов и картинок: про сковородки, дрели, батарейки в неподходящих местах. Словом, все, что было и год назад в материалах доследственной проверки. Тот же абсурд. По совету адвоката я отказалась давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, - рассказала Любовь Калугина.
В то же время она указывает на странные моменты в расследовании уголовного дела против нее.
- По какой-то непонятной причине следовательница отказалась сегодня предоставить мне копии скриншотов постов и копию эскпертизы (мне все это нужно для проведения независимой экспертизы). Обещала сделать это в четверг, на следующем допросе, - говорит феминистка. - Кстати, согласно постановлению о возбуждении дела, ненависть я сею только к мужчинам. Другие социальные группы не указаны.
По словам Калугиной, ее упорно спрашивали как, когда пришла к феминизму, разделяет ли его идеи на данный момент.
- Так же спрашивали, в каких сообществах в социальных сетях я являюсь администратором, какие блоги веду. Мои ли это посты - и были перечислены посты, за которые на меня завели дело. Я по совету адвоката отказалась давать показания, - уточнила в разговоре с сайтом "Комсомольская правда" девушка.