Феминистка из Омска, на которую завели дело за посты против мужчин, на допросе отказалась говорить

СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-12T14:14:30+03:00

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Любовь Калугина из Омска теперь символ борьбы для всех феминисток страны. Имя аспирантки филфака прогремело после того, как на нее завели уголовное дело за картинки-мемы против мужчин и сообщения о ненависти к сильному полу. Все это девушка размещала у себя на страничке в социальных сетях. После жалобы жителя Биробиджана на деятельность феминистки на Калугину завели уголовное дело. Сейчас ее обвиняют в экстремизме и разжигании ненавписти к мужчинам.

На днях сибирячку вызывали на допрос в следственный комитет. Она рассказала подробности этой беседы с силовиками.

- Я действительно была на первом официальном допросе. Инкриминируют мне 282 статью уголовного кодекса и обвиняют в экстремизме. Показали только постановление о возбуждении дела и, само собой, сам протокол допроса. В материалах дела фигурируют все те же 12 постов и картинок: про сковородки, дрели, батарейки в неподходящих местах. Словом, все, что было и год назад в материалах доследственной проверки. Тот же абсурд. По совету адвоката я отказалась давать показания, сославшись на 51 статью Конституции, - рассказала Любовь Калугина.

В то же время она указывает на странные моменты в расследовании уголовного дела против нее.

- По какой-то непонятной причине следовательница отказалась сегодня предоставить мне копии скриншотов постов и копию эскпертизы (мне все это нужно для проведения независимой экспертизы). Обещала сделать это в четверг, на следующем допросе, - говорит феминистка. - Кстати, согласно постановлению о возбуждении дела, ненависть я сею только к мужчинам. Другие социальные группы не указаны.

По словам Калугиной, ее упорно спрашивали как, когда пришла к феминизму, разделяет ли его идеи на данный момент.

- Так же спрашивали, в каких сообществах в социальных сетях я являюсь администратором, какие блоги веду. Мои ли это посты - и были перечислены посты, за которые на меня завели дело. Я по совету адвоката отказалась давать показания, - уточнила в разговоре с сайтом "Комсомольская правда" девушка.