Омичка, на которую завели дело за посты против мужчин - «КП»: Вы относитесь к женщинам, как к любимым собачкам

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-05T20:11:57+03:00

Любови Калугиной теперь героиня британских СМИ и феминисток со всего мира. «Комсомолка» пообщалась с ней

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31-летняя Любовь Калугина из Омска сейчас настоящая звезда для всех феминисток. О ней теперь пишут даже британские СМИ. Аспирантка филфака в одночасье стала символом борьбы против мужчин. В ее защиту теперь создают петиции в интернете. А все из-за того, что едва ли не каждый день Калугина на своей страничке в соцсетях писала посты, суть которых в ее ненависти к мужчинам. И ей заинтересовался следком.

- Если вы мужского пола, да, я вас ненавижу! Никакие ваши действия: ни отрицательные, ни положительные - не изменят этого факта, - буквально кричит Калугина в одном из своих постов.

Докричалась Калугина аж до Биробиджана, а эхо дошло и до следственного комитета. В ведомстве заявили: к ним с жалобой обратился житель Биробиджана, оскорбившийся постами омички. Силовики назначили доследственную проверку на предмет экстремизма и разжигания ненависти. И вот стало известно, что на омичку завели уголовное дело по статье 282. "Комсомолка" пообщалась с Любовью Калугиной.

"НАД МУЖСКИМИ ШУТКАМИ СМЕЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ ПЛОСКИЕ"

- Как я пришла к своим убеждениям? В какой-то момент я поняла, что много людей несправедливо к тебе относятся. А к другим отношение окружающих было неоправданно хорошим. И я начала анализировать, что есть у них, чего нет у меня. И выяснила: что это мужской пол. На эти выводы и материалы меня натолкнула знакомая феминистка.

- А примеры несправедливого отношения приведете?

- Да банальное трудоустройство, когда выспрашивают о семейном положении и дают понять, что декретницы нежелательны. Во время учебы к мальчикам относятся снисходительнее. Над мужскими шутками смеются, даже если они плоские и глупые, а женские остроумные игнорируют. Женские достижения, даже самые весомые, принижаются, а мужские даже незначительные возвышаются. И получается система тотальной невидимости женщин, будто мы тени. А на нашем фоне выделяются жирные разожравшиеся фигуры мужчин.

"В ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДПОЧИТАЮ ЖЕНЩИН"

- А отношения с мужчинами у вас когда-либо были? Вы же не всегда придерживались этих взглядов…

- (долгая пауза). Ну-у… вообще… В личных отношениях я предпочитаю женщин. С мужчиной было только раз и в порядке эксперимента. Огромных претензий у меня к нему нет. Большого зла не причинил. В юности была пара мальчиков-друзей, но потом нить перетерлась. Нормальные отношения с отцом. Основная часть моих резких постов имеет вполне конкретного адресата. Писала их под впечатлением от резонансных изнасилований или когда на меня шла какая-то травля.

- Можно сказать тогда, что вы кричите о ненависти не ко всем мужчинам?

- Я бы не сказала, что я о ней прям кричу. Мужчин я воспринимаю как угнетателей женщин. И политических оппонентов. А с ними приходится конкурировать. Мужчины – правящий класс, а мы подчиненные. Они нас ограничивают в правах.

- От общения с мужчинами вы испытываете дискомфорт? Вот вы говорите со мной сейчас. Неприятно?

- Скажем так… у меня идет небольшое недоверие.

- Понятно. А к папе своему вы как относитесь? Он тоже мужчина ведь.

- Про отца… как сказать… не могу сказать, что он совсем не такой, как все. Со мной он добр. Но, в общем и целом, мужчины не любят женщин как вид людей, как класс. Почти у каждого мужчины есть женщины, к которым он более-менее хорошо относится. Это как не любить собак, но сделать исключение для одной своей любимой собачки. Поэтому к отцу двойственное отношение. Это теплые воспоминания детства, другие приятные моменты. С другой стороны, я понимаю, что к другим женщинам у него отношение иное.

"РОДИТЕЛИ ТЕШАТ СЕБЯ НАДЕЖДОЙ, ЧТО Я РОЖУ ИМ ВНУКОВ"

- Родители как относятся к вашим убеждениям?

- Считают, что дочь заигралась и тешат себя надеждой, что я подарю им внуков. А этого не будет никогда.

- Расскажите, как вы узнали, что у силовиков есть претензии к вашим постам в соцсетях?

- Все началось весной 2017-го. Пришел человек в форме ко мне домой, я (гражданка Казахстана). Представился сотрудником миграционной службы, сказал, что нужно утрясти какие-то профилактические вещи. Но потом стал подозрительно интересоваться моей страницей в соцсетях. Потом я узнала, что он интересовался у друзей, с кем живу, с кем у меня отношения. В августе прошлого года меня первый раз вызвали на беседу в Центр противодействия экстремизму. Там я и узнала о жалобе гражданина Биробиджана на мои посты. О том, что заведено уголовное дело, узнала от следователя на днях.

- Жалеете, что так получилось?

- Нет, отмотай все назад – сделала бы то же самое.

- А кумир среди женщин у вас есть? Ну не знаю, феминистка Арбатова , может…

- С Арбатовой я не согласна по поводу проституции: она за легализацию, а я за наказание клиента (шведская модель). Мои кумиры - суфражистки. Это феминистки, боровшиеся за женские избирательные права.