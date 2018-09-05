2018-09-05T08:37:53+03:00
Общество

На омичку, писавшую в соцсетях посты о ненависти к мужчинам, завели уголовное дело

Любови Калугиной грозит срок за экстремизм
Станислав МУХИН
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На ютубе у аспирантки филфака есть свой канал, на котором Любовь читает мини-лекции по книгам о женоненавистничестве. ФОТО: youtubeНа ютубе у аспирантки филфака есть свой канал, на котором Любовь читает мини-лекции по книгам о женоненавистничестве. ФОТО: youtube
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Имя Любови Калугиной стало известно далеко за пределами Омска в середине августа. Аспирант ОмГУ вела активную деятельность на личной страничке в социальных сетях. Сибирячка, приехавшая учиться в Омск из Казахстана, ярая феминистка. К мужчинам она испытывает патологическую неприязнь. Причем она, не стесняясь сообщает об этом всем в соцсетях.

- Если вы мужского пола, да, я вас ненавижу. Никакие ваши действия: ни отрицательные, ни положительные - не изменят этого факта, - заявляет Калугина в одном из своих постов.

На ютубе у аспирантки филфака есть свой канал, на котором Любовь читает мини-лекции по книгам о женоненавистничестве. В каждом фразе чувствуется ненависть к мужскому полу.

Активной жизненой позицией заинтересовались представители следкома. Силовики уточнили, что на Калугину пожаловался один из жителей Биробиджана. Правда, выйти на его след оказалось невозможно.

Сама Калугина общаться с "Комсомолкой" на стадии доследственной проверки, несмотря на все наши попытки, отказалась. Зато мы поговорили с адвокатом омички Юлией Ворониной. Тогда в разговоре юрист предупреждала нас, что следственный комитет дал четко понять: уголовное дело на Калугину заведут в сентябре. И вот это случилось. Аспирантку ОмГУ обвиняют в разжигании ненависти и экстремизме. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

В защиту феминистки в интернете создали петицию, в которой просят прекратить уголовное преследование девушки. В поддержку Любови Калугиной уже подписались более 6 000 человек.

"Комсомолка" готова предоставить слово всем заинтересованным лицам в этой истории. Мы будем следить за развитием событий.

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