После крушения военных вагонов с техникой в Омской области завели уголовное дело

Крушение грузового состава на Транссибе произошло на границе Омской и Тюменской областей 30 ноября около полуночи. Поезд с 35 вагонами и платформами, на которых военные перевозили технику к месту ремонта, сошел с рельсов. Военные уже подтвердили факт происшествия. По меньшей мере 5 вагонов с мазутом перевернулись. Однако военные подчеркивают: экологической катастрофы удалось избежать. В социальных сетях появилось фото ЧП.

На месте крушения поезда ведутся восстановительные работы. Движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях. Но в Западно-Сибирском отделении железной дороги пассажиров уже предупредили о возможной задержке в движении поездов от 1 до 4 часов. Это касается следующих поездов, проходящих через место крушения: №56 Москва – Красноярск, №76 Москва – Нерюнгри, №118 Москва – Новокузнецк, №96 Москва – Барнаул.

Точно неизвестны причины, почему состав сошел с рельсов. В ситуации разбирается Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Ведомство уже завело уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Силовики выяснят, кто виноват в крушении поезда, перевозившего военную технику.

Несколько платформ перевернулись, кругом детали от техники.Фото: vk.com

- В рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе, на установление размера причиненного ущерба", - сообщают в говорится в сообщении в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Как стало известно "Комсомолке" позже, часть задержанных поездов уже входят в привычный график движения.

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