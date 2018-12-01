На Транссибе в Омской области сошли с рельсов 20 вагонов с военной техникой

Крупное ЧП произошло вечером 30 ноября на границе Тюменской и Омской области. На Транссибе с рельсов сошли вагоны, перевозившие военную технику. Все случилось на станции Магнут около полуночи в районе двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим. Происшествие уже подтвердили военные. Известно, что с рельсов сошло 20 вагонов. Некоторые из них перевернулись - в емкостях перевозили мазут.

- 30 ноября при сходе с рельсов товарного поезда в Омской области сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Центрального военного округа. - Никто из личного состава караула не пострадал. После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения.

Ликвидированы ли последствия аварии на Транссибе, пока не сообщается. Было известно о повреждении рельсов и контактной сети железнодорожной ветки. Военные посылали на место происшествия восстановительные поезда. В этом месте проходит ряд пассажирских составов. Так что в движении поездов, следующих через станцию Магнут, возможны задержки в движении.