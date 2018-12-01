Из-за крушения состава с военной техникой в Омской области задерживаются поезда

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-01T12:27:11+03:00

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Серьезная авария на Транссибе привела к задержке пассажирским поездов. Об этом "Комсомолке" рассказали в Западно-Сибирском отделенее железной дороги. Задержка может составить от 1 до 4 часов.

- Ожидается задержка на станции Омск-Пассажирский следующих пассажирских поездов: №56 Москва – Красноярск, №76 Москва – Нерюнгри, №118 Москва – Новокузнецк, №96 Москва – Барнаул, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в ночь на 1 декабря на границе Омской и Тюменской областей с рельсов сошли 35 вагонов грузового состава. На нем военные перевозили свою технику. Известно, что опрокинулись 5 цистерн с мазутом. В соцсетях появились фото с места ЧП: на них видно, что несколько военных машин серьезно повреждены. Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Ведомство уже завело уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Силовики выясняют причины крушения состава.