Появилось фото с места крушения в Омской области состава с военной техникой

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-01T11:58:31+03:00

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Крушение грузового состава на Транссибе произошло в ночь на 1 декабря. На границе Омской и Тюменской областей с рельсов сошли 35 платформ и вагонов. С их помощью военные перевозили танки и другую технику к месту ремонта. После аварии заведено уголовное дело. На месте крушения работают аварийные службы. Железнодорожники уже предупредили о возможных задержках в движении пассажирских поездов на этом направлении Транссиба от 1 до 4 часов.

- Ожидается задержка на станции Омск-Пассажирский следующих пассажирских поездов: №56 Москва – Красноярск, №76 Москва – Нерюнгри, №118 Москва – Новокузнецк, №96 Москва – Барнаул, - уточнили в Западно-Сибирском отделении железной дороги.

Несколько вагонов опрокинулось.Фото: vk.com

Фото: vk.com

В то же время в социальных сетях появилось фото с места крушения поезда. На кадрах, сделанных очевидцами, видна перевернутая платформа. Оевидно с нее упал тяжелый гусеничный танк и завалился в кювет. Повсюду обломки от поезда и военной техники.