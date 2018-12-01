СК назначил проверку и завел уголовное дело после схода вагонов на Транссибе
Крупная железнодорожная авария случилась в ночь на 1 декабря на Транссибе. На границе Омской и Тюменской областей в районе станции Магнут сошли 35 вагонов состава, перевозившего на ремонт военную технику. Опрокинулось 5 вагонов с мазутом. В социальных сетях уже появились фото, на которых видны последствия крушения.
Военные уже подтвердили происшествие. Из-за аварии на Транссибе возможны задержки в движении пассажирских поездов от 1 до 4 часов.
В причинах происшествия разбирается Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Силовики возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
- В рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, - пояснили в ведомстве в официальном сообщении.