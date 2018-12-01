СК назначил проверку и завел уголовное дело после схода вагонов на Транссибе

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-01T12:14:58+03:00

Все случилось на границе Омской и Тюменской областей. Фото: vk.com

Все случилось на границе Омской и Тюменской областей

Изменить размер текста: A A

Крупная железнодорожная авария случилась в ночь на 1 декабря на Транссибе. На границе Омской и Тюменской областей в районе станции Магнут сошли 35 вагонов состава, перевозившего на ремонт военную технику. Опрокинулось 5 вагонов с мазутом. В социальных сетях уже появились фото, на которых видны последствия крушения.

Военные уже подтвердили происшествие. Из-за аварии на Транссибе возможны задержки в движении пассажирских поездов от 1 до 4 часов.

В причинах происшествия разбирается Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Силовики возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

- В рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, - пояснили в ведомстве в официальном сообщении.