Задержанные из-за схода состава в Омской области поезда входят в график

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-01T13:11:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажирские поезда, задержанные из-за аварии на Транссибе в Омской области, начинают входить в график. Об этом сообщает Свердловская железная дорога. Напомним, что в ночь на 1 декабря на границе Омской и Тюменской областей грузовой состав, перевозивший военную технику к месту ремонта, сошел с рельсов. Сразу 5 вагонов с мазутом перевернулись.

Из-за крушения на Транссибе сообщалось о задержке сразу 5 поездов - №76 Москва-Нерюнгри, №118 Москва-Новокузнецк, №56 Москва-Красноярск, №96 Москва-Барнаул, №67 Абакан-Москва.. Однако сейчас они постепенно входят в график движения.

- Поезда №1 сообщением Владивосток - Москва и №37 Томск - Москва следуют измененным маршрутом, - говорится в сообщении Свердловской железной дороги.