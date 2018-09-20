2018-09-20T12:29:49+03:00
Общество

Омский подросток, «похищенный» цыганами 11 лет назад, впервые пойдет в школу

Об этом рассказала детский омбудсмен Елизавета Степкина
Анна МИКУЛА
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Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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15-летний Костя Костенко спустя 11 лет воссоединился с мамой Мариной. Женщина рассказывает, что мальчика в четырехлетнем возрасте у нее забрала жена цыгана, с которым она встречалась. Мальчика увезли в Волгоград, и правда о его настоящей семье открылась только недавно.

«Комсомолка» выяснила, как у несовершеннолетнего обстоят дела сейчас.

- Как получилось, что мальчик не посещал школу и ему не были сделаны даже необходимые прививки?

- Я не знаю, эти вопросы задавайте органам опеки. Костя уже находится в Омске с родной матерью. Моя задача сейчас - оказать им моральную поддержку, - объяснила уполномоченная по правам ребенка Елизавета Степкина. - И вообще-то мне его мама запретила общаться с журналистами.

- У Марины Костенко договоренность с телевизионщиками - она за участие в программе получила деньги. Вы представитель власти и не можете отказываться от комментариев. У вас к органам опеки есть?

- Если мама родила не в больнице, а в роддоме, об этом никто мог и не знать. И потом органы опеки были не в курсе, что ребенка перевезли в другой город. По идее, за случившееся в ответе их волгоградские коллеги. Кроме того, бывает вариант домашнего образования.

- У Кости есть свидетельство о рождении, но, видимо, никого просто не интересовало, где он находится.

- Вы меня услышьте - органы опеки работают только по заявлению. Мама мальчика с заявлением не обращалась, поэтому семья не значилась в реестре находящихся в опасном социальном положении.

- То есть, это нормально, что мальчик не посещал поликлинику и школу?

- К органам здравоохранения у меня, конечно, есть вопросы. А в школу Костя с этом году пойдет.

- В первый класс?

- У меня нет такой информации.

Родная мама Кости, по версии следствия, отдала ребенка добровольно.

Родная мама Кости, по версии следствия, отдала ребенка добровольно.

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