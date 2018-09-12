2018-09-12T11:31:11+03:00
Общество

Мать «омского Маугли», украденного 11 лет назад цыганами: Конечно, я заберу сына домой

«Комсомолка» пообщалась с родной мамой мальчика, но на новость, что он нашелся, она прореагировала странно
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
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Мама пропавшего мальчика живет в этом доме уже больше 10 лет, но соседи ничего о ней толком не знают.Мама пропавшего мальчика живет в этом доме уже больше 10 лет, но соседи ничего о ней толком не знают.Фото: Архив "КП"
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Омские полицейские нашли маму мальчика, которого, по ее словам, 11 лет назад у нее украли цыгане. Сразу после того, как они опросили женщину, в десятиэтажку на улице Завертяева приехала и «Комсомолка».

Дверь приоткрыла аккуратно одетая женщина цыганской внешности. Сзади, в коридоре бегал ребенок лет семи-восьми. Узнав, зачем к ней пришли, хозяйка квартиры отреагировала довольно агрессивно. Разговора, по большому счету, у нас не получилось.

- Уходите! Кто вы такой, чтобы я перед вами отчитывалась?! - попыталась свернуть беседу она. - Это не ваше дело, я сама со всем разберусь. Меня сейчас и так везде поносят.

- Женщина, у которой нашли вашего сына, говорит, что купила его у вас за половину дома.

- У меня есть все документы на ребенка. А про дом еще доказать надо!

- Заберете сына домой?

- Конечно, как только будет можно, сама поеду туда и заберу его.

Марина наотрез отказалась открыть дверь. Фото: Станислав МУХИН

Марина наотрез отказалась открыть дверь.Фото: Станислав МУХИН

Как выяснилось, в этом доме омичка живет уже более 10 лет, но соседи толком о ней ничего не знают. Говорят только, что Марина ни с кем особо не общалась и, вообще, семья закрытая. Знают только, что она работает продавцом где-то на Левом берегу и кроме малыша у нее есть еще один, уже совершеннолетний сын.

- Она рассказывала, что жила с цыганом, но он был женат, потом она от него родила ребенка. Потом ее сожитель погиб, а его законная жена украла мальчика, и с тех пор Марина ищет своего ребенка, - рассказала «Комсомолке» соседка. - Потом у нее был еще один мужчина, тоже цыган. Но она говорила, что выгнала его сама. А вообще женщина эта не очень дружелюбная и разговорчивая. Одно время выдвигалась в старшие по дому, но многие соседи были против, и ее не выбрали.

Мы узнали подробности опроса мамы найденного подростка. В общей сложности полицейские общались с Мариной около двух часов. Визит людей в форме сибирячка восприняла равнодушно. Как выяснилось, дальние родственники ей уже сообщили двуя днями ранее, что Костю нашли в Волгограде.

Силовикам же она рассказала, что ребенок пропал в 2007 году во время переезда. Женщина по программе переселения их ветхого и аварийного жилья получила квартиру в новом доме в Амурском Поселке. Она поехала перевозить вещи в новую жилплощадь, а 4-летний мальчик остался в старом доме с многочисленной родней мужа. Когда Марина вернулась, сына уже нигде не было.

- На вопрос, почему она не написала заявление о розыске, мама мальчика пояснила, что родственники мужа сообщили ей: ребенок уехал с их родней, и она никогда не найдет его. Так что даже не стоит пытаться, - пояснили в омской полиции.

Напомним, почти детективная история разворачивается сейчас в Волгограде. Неравнодушная местная жительница заметила в цыганской семье подростка, которой рассказал, что он неродной и когда-то жил в Омске с мамой, но потом его забрали. Потом выяснилось, все это время укравшая его женщина прятала по съемным квартирам. Мальчик никогда не ходил ни в садик, ни в школу и до сих пор не умееет писать и читать.

Сейчас цыганку, которая увезла ребенка, уже задержала полиция Волгограда. Что с ней делать, будут решать в ближайшее время. Полицейские сутки искали родную маму Кости. Ей предстоит встреча с сыном, спустя 11 лет. Марина готова забрать подростка. Сам мальчик пока на всякий случай изъят из волгоградской семьи. Он временно находится в больнице.

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История, достойная сценария для сериала, разыгралась в Волгограде. Правда, начало свое она берет в Омске. Как выяснилось, в нулевые одна из омичек жила с цыганом. Женщина знала, что он женат. Тем не менее, сибирячка родила от мужчины сына Костю. В 2007 году ее сожитель умер. А 4-летнего ребенка пары забрала настоящая жена цыгана, и увезла его в неизвестном направлении. Ведь в нем течет цыганская кровь. (Подробнее...)

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