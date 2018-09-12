2018-09-12T07:19:03+03:00
Общество

Украденного цыганами 4-летнего Маугли из Омска, нашли в Волгограде спустя 11 лет

Сейчас полиция ищет его родную мать в Омске
Станислав МУХИН
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История, достойная сценария для сериала, разыгралась в Волгограде. Правда, начало свое она берет в Омске. Как выяснилось, в нулевые одна из омичек жила с цыганом. Женщина знала, что он женат. Тем не менее, сибирячка родила от мужчины сына Костю. В 2007 году ее сожитель умер. А 4-летнего ребенка пары забрала настоящая жена цыгана, и увезла его в неизвестном направлении. Ведь в нем течет цыганская кровь.

Биологическая мать Кости долгое время надеялась сама найти его, однако ее поиски так и не дали результата. Омичка так и не смогла выйти на след цыган, забравшего мальчика. Все эти годы она не оставляла попыток, узнать, где находится сын. Но почему-то не обращалась в полицию. Лишь написала письмо отчаяния на передачу "Пусть говорят":

- Помогите найти сына, украденного цыганами!

Но все было тщетно. И вот спустя 11 лет Костю все-таки нашли... В Волгограде. Помог случай.

- В районный отдел полиции обратилась жительница Волгограда. Она сообщила, что ее сын пригласил к себе домой в гости знакомого подростка - 15-летнего мальчика, вместе с которым они занимаются в кружке игры на гитаре, - рассказали сайту "Комсомольская правда в Волгограде" местные полицейские. - Во время разговора гость пожаловался на семейные конфликты, и что семья, в которой он проживает, ему не родная.

Мальчик жил на окраине города в семье цыган. Его там ростили как родного. Правда, в свои 15 лет Костя не умеет ни писать, не очень говорит по-русски.

Сейчас цыганку, которая увезла мальчика, уже задержала полиция Волгограда. Что с ней делать, будут решать в ближайшее время. Полицейские Волгограда и Омска сутки искали родную маму Кости. Ей предстоит встреча с сыном, спустя 11 лет. Все это время она не оставляла надежд увидеть своего Костю.

- Потенциальную маму мальчика в Омске мы нашли. Но всю историю нужно проверять. Нам непонятно, почему она не обращалась в полицию, если искала мальчика. И был ли такой мальчик вообще, потому что не могут дети исчезнуть бесследно. Информация должна была в любом случае появиться о ребенке. Почему, например, ему не сделали прививу, почему он не пошел в школу. Где-то данные ребенка должны были появиться за 11 лет, - сказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в УМВД по Омской области.

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