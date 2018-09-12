2018-09-12T08:38:40+03:00
Общество

В Омске уже нашли мать мальчика, 11 лет назад украденного цыганами

Все это время ребенок жил в аду
Анна МИКУЛА
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Ребенка из Омска увезли в Волгоград.Ребенка из Омска увезли в Волгоград.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Почти детективная история разворачивается сейчас в Волгограде. Неравнодушная местная жительница заметила в цыганской семье подростка, которой внешне сильно отличался от остальных «родственников». Разговорившись с мальчиком она выяснила, что когда-то он жил в Омске с мамой, но потом его забрали.

Сейчас цыганку, которая увезла мальчика, уже задержала полиция Волгограда. Что с ней делать, будут решать в ближайшее время. Полицейские Волгограда и Омска сутки искали родную маму Кости. Ей предстоит встреча с сыном, спустя 11 лет. Все это время она не оставляла надежд увидеть своего Костю.

- Сотрудники полиции установили мать мальчика, - сказали сайту «Комсомольская правда в Омске» в УМВД по Омской области. - Женщина заявила, что ее сын якобы пропал в 2007 году, но ни в органы внутренних дел, ни в органы опеки она обращаться не стала. Вся полученная информация будет детально проверена, какие-либо выводы на данном этапе делать преждевременно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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