В Омске уже нашли мать мальчика, 11 лет назад украденного цыганами

12 Сент. 07:45 2018-09-12T08:38:40+03:00

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Почти детективная история разворачивается сейчас в Волгограде. Неравнодушная местная жительница заметила в цыганской семье подростка, которой внешне сильно отличался от остальных «родственников». Разговорившись с мальчиком она выяснила, что когда-то он жил в Омске с мамой, но потом его забрали.

Сейчас цыганку, которая увезла мальчика, уже задержала полиция Волгограда. Что с ней делать, будут решать в ближайшее время. Полицейские Волгограда и Омска сутки искали родную маму Кости. Ей предстоит встреча с сыном, спустя 11 лет. Все это время она не оставляла надежд увидеть своего Костю.

- Сотрудники полиции установили мать мальчика, - сказали сайту «Комсомольская правда в Омске» в УМВД по Омской области. - Женщина заявила, что ее сын якобы пропал в 2007 году, но ни в органы внутренних дел, ни в органы опеки она обращаться не стала. Вся полученная информация будет детально проверена, какие-либо выводы на данном этапе делать преждевременно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.