«Омский Маугли», «пропавший» 11 лет тому назад, не хочет возвращаться к родной маме

СЕГОДНЯ 11:28 2018-09-13T11:33:43+03:00

Мать подростка все эти годы знала, где ее сын, но не пыталась его забрать [видео]

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Неожиданный поворот появился в истории с «омским Маугли», якобы, украденным 11 лет назад цыганами и вывезенным в Волгоград. Как выяснилось, родная мать мальчика все эти года знала, где он находится, и не предпринимала попыток его вернуть.

История началась в середине 2000-х в Омске. 21-летняя Марина Костенко познакомилась с цыганом. Несмотря на то, что у мужчины была законная жена Наталья Оглы и двое детей, девушка начала с ним сожительствовать. Вскоре у пары родился малыш. По информации следствия, они оба начали сильно выпивать. Вскоре денег на отдельное жилье у них не оказалось, и они переехали жить в частный дом вместе с первой женой мужчины. Жили большой цыганской семьей - один муж, две жены и общие дети, в том числе маленький Костя.

Дом попал под программу аварийного жилья и был расселен. В одну квартиру переехала Наталья Оглы с детьми, во вторую Марина с ее мужем. При этом молодая женщина не возражала, что ее родного сына - 4-летнего Костю - будет воспитывать первая жена ее мужчины.

- Мальчика никто не крал, как выяснилось. У Кости есть официально оформленное свидетельство о рождении, его во время опроса нам предоставила Наталья Оглы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУСК по Волгоградской области. - Мама все эти годы знала, где он находится, и поддерживала с сыном связь, но попыток забрать его не предпринимала. В 2010 году Наталья предупредила Марину, что переезжает с детьми в Волгоград, так сказала, что не возражает. В 2016 году мальчик вместе со старшей сестрой приезжал в Омск делать паспорт, разыскивал свою биологическую маму, но она не вышла на контакт. Также известно, что Марина Костенко претензий на подростка к Наталье Оглы не имеет.

Родная мама Кости, по версии следствия, отдала ребенка добровольно.Фото: Одноклассники

Также опросили следователи и самого Костю, которому сейчас уже 15 лет. Парень рассказал, что в Омске к родной маме ехать не собирается, а хочет по-прежнему жить со своей второй мамой. Также подросток признался, что накануне поссорился со старшей сестрой и сбежал из дома. Его рассказ о том, что сестра напала на него с ножом, не подтвердилась.

Напомним, тревогу забила мама лучшего друга Кости Инна Чайченко. Правда, в рассказе женщины есть нестыковки - сначала она заявили, что мальчик в 15 лет не умеет ни читать, ни писать, а потом - что обожает Пушкина и увлекается чтением. Истина, вероятно, где-то посередине. Обеспокоенная женщина даже заявила, что готова забрать мальчика себе. Тем временем, проверкой заявления неравнодушной волгоградки сейчас занимаются сразу в двух Следственных комитетах - по Омской и Волгоградской областям.

В этой квартире Наталья Оглы живет с родными детьми и Костей уже восемь лет.

- Костя действительно не ходил в садик и в школу. Это просто не принято во многих цыганских семьях. Но во время беседы, он показался инспектору вполне развитым. Подросток хорошо и грамотно говорит по-русски, - объяснили в волгоградском Следкоме.

Сейчас, видимо, уже и сам Костя не рад, что затеял всю эту историю. Его изъяли из семьи, где он воспитывался, потому что формально у Натальи Оглы нет на подростка никаких прав. Сейчас он находится в детской больнице в Волгоградской области. Это стандартная процедура в таких ситуациях. Если органы опеки признают, что парень находится в социально опасном положении, он может оказаться в реабилитационном центре для подростков.

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