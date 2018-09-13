2018-09-13T07:04:00+03:00
Общество

Следователи выясняют, почему мать мальчика, тайно вывезенного цыганами из Омска, 11 лет не обращалась в полицию

Подростка случайно нашли аж в Волгограде [подробности]
Станислав МУХИН
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Мама пропавшего мальчика живет в этом доме уже больше 10 лет, но соседи ничего о ней толком не знают.Мама пропавшего мальчика живет в этом доме уже больше 10 лет, но соседи ничего о ней толком не знают.Фото: Станислав МУХИН
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Силовики продолжают разбираться в крайне запутанной истории омского 15-летнего подростка Кости, найденного в Волгограде. Как заявила мать мальчика Марина Костенко, 11 лет назад его тайно из города вывезла цыганская семья. А именно настоящая жена цыгана, с которым жила омичка и от которого родила Костю. Нашли подростка лишь сейчас... в Волгограде. Он почти не умеет читать и писать. Мачеху мальчика уже задержали. Сейчас Костя проходит обследование в больнице. Мама пообещала забрать ребенка в ближайшее время. Однако первым делом, по информации сайта "Комсомольская правда в Омске" женщина вылетела в Москву. Предположительно, там она примет участие в съемках ток-шоу на одном из федеральных каналов.

А тем временем, к истории подключились силовики. И в ней действительно много странного. Мачеха мальчика говорит, что выкупила ребенка у Марины за половину дома. Омичка же все это отрицает и вообще ведет себя странно. Она категорически отказывается общаться с журналистами и вообще настроена агрессивно, несмотря на то, что ее история вроде бы закончилась хэппи-эндом.

Однако у силовиков много вопросов к родной маме мальчика. Свою проверку начал следственный комитет. Сыщики выясняют, почему Марина Костенко 11 лет никуда не завляла о пропаже сына. Известно, что женщина лишь писала на передачу "Пусть говорят".

В разговоре с полицейскими сибирячка пояснила: родня умершего мужа сообщила, что мальчик находится с его настоящей женой. И искать их бессмысленно, поэтому Марина якобы и смирилась.

- В ходе проверки следователи объективно установят все обстоятельства этой запутанной истории и дадут правовую оценку действиям женщины, считающей мальчика своим сыном. А также выяснят, почему его родная мать столь длительное время не обращалась с заявлением о пропаже сына в правоохранительные органы, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

Также следком и полиция проверит действия омских чиновников и другие заинтересованные ведомства. Силовики разбираются, как ребенок мог бесследно исчезнуть и почему за 11 лет его данные нигде не всплыли. Мальчику не делали прививки, он не пошел в школу. Но ни в поликлинике, ни в органах опеки не задались вопросом, почему.

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