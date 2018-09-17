2018-09-17T12:22:44+03:00
Общество

Мать мальчика, найденного через 11 лет в Волгограде: Сын со мной в Омске, больше не звоните!

Марина Костенко увезла Костю к себе. «КП» удалось с ней пообщаться
Станислав МУХИН
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Сейчас Костя уже в Омске.Сейчас Костя уже в Омске.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Историю 15-летнего Кости Костенко из Омска знают теперь во всей стране. О мальчике заговорили, когда его обнаружили в Волгограде в цыганской семье. Сам подросток заявил: его воспитывает неродная семья, а настоящая мама живет в Омске. Он также пожаловался родителям друга, что мачеха Наталья Оглы его обижает. Это, кстати, в итоге не подтвердилось. Тогда мама друга сообщила в полицию.

Выяснилось, что Костя вместе с цыганской семьей выехал из Омска еще в 2010 году. Мама мальчика Марина Костенко, как оказалось, прекрасно знает Наталью Оглы. Костенко в свое время сожительствовала с ее мужем, от которого и родила Костю. Долгое время семьи жили вместе. Но потом получили две квартиры вместо одного старого частного дома. Полицейским Марина сначала заявила: ребенок пропал у нее во время переезда. Якобы в 2007 году она перевозила вещи в новое жилье. Когда вернулась в старый дом, где оставалась семья Натальи Оглы, Кости уже не было. А родня отца ребенка якобы заявила: мальчик уехал с Натальей и искать его не нужно.

Однако после долгих разбирательств в этой Санта-Барбаре, выяснилось: что история выглядит совсем не так. В следственном комитете по Волгоградской области сайту "Комсомольская правда в Омске" рассказали: родная мать Кости сама отдала его мачехе. И все эти 11 лет прекрасно знала, где находится ее ребенок. Три года мальчик вместе с Натальей Оглы жил в Омске. Марина изредка узнавала о делах сына, но в воспитании почти не участвовала. Связь окончательно прервалась, когда мачеха с подростком переехали в Волгоград. Марину Костенко они об этом, кстати, предупредили.

Почему Марина выдвинула полицейским совсем другую версию, сейчас разбираются силовики. Она уже слетала в Волгоград, где встретилась с сыном. Как только она его увидела, сразу же стала просить прощения. Параллельно родная мама мальчика снялась в ток-шоу на одном из федеральных каналов. Мы связались с ней, чтобы выяснить, с кем в итоге остался подросток.

- Мы правильно поняли, что Костя сейчас с вами?

- Стесняюсь спросить, откуда такая информация?

- Об этом пишут СМИ в Волгограде.

- Да?

- Поэтому я и уточняю у вас, так ли это.

- Вы хотите эту историю и дальше раздуть?

- Мы хотим выяснить судьбу мальчика и поставить в ней точку.

- Я не комментирую ничего. Вы на меня уже и так наклепали - СМИ, органы опеки и прочее. Мне все равно вообще. Сегодня вы посмотрите передачу, и все увидите. Там идет опровержение.

- Вы скажите мне одно: с кем мальчик и каков итог?

- А вы сами, как думаеет?

- Я вас спрашиваю.

- Костя со мной. Мы сейчас в Омске.

В истории продолжают разбираться следственный комитет и полиция. Не исключено, что вопросы к Марине Костенко возникнут и у органов опеки.

- Мы проводим проверку. Одно можно сказать уже точно: никакого похищения ребенка пока не усматривается. На остальные вопросы по этой истории ответы можно дать только после окончания проверки, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

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