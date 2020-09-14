«Штаб в Рязанах свернут»: В Омской области так и не нашли бабу Надю, заблудившуюся в тайге

Фото: «Лиза Алерт»

Настоящим чудом будет, если 74-летняя Надежда Рамошина окажется спасена после 2,5 недель блуждания по тайге на севере Омской области. Шанс найти ее живой становится все более призрачным.

Поисковики из регионального отряда «Лиза Алерт» свернули штаб возле деревни Рязаны Муромцевского района. В лесах, где заблудилась бабушка, водятся медведи. Их следы уже находили, а вот вещи или хоть какие-то признаки присутствия в лесу потерявшейся пенсионерки – нет. По соцсетям разошлось сообщение, что кто-то нашел ее кроссовки. Но эта информация оказалась ложной.

– На данный момент штаб в Рязанах свернут. Мы ищем столько, сколько позволяет ресурс людей и наличие других поисков. Сейчас ведется несколько поисков параллельно, – рассказали в «Лиза Алерт».

Также сообщается, что среди волонтеров нет вооруженных людей. Без этого продолжать поиски в лесу с дикими зверями может быть смертельно опасно для добровольцев. Поэтому сейчас там работают только специалисты.

Надежду Рамошину ищут уже четвертые сутки. Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, Надежда Евдокимовна пропала еще 2 сентября. По словам ее сына, они поехали в лес собирать грибы. Мужчина ушел ненадолго, а когда вернулся к машине, матери нигде не было. Она была в легкой одежде и телефон оставила в машине.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются в областном Следственном комитете.

Если вам что-либо известно, где находится Надежда Евдокимовна, обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по Муромцевскому району по т.: 79-32-97, 02 или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по т.: 8-960-998-83-36 (Елена), 8-965-971-39-01 (Евгения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Люди едут за 250 км, чтобы помочь в поисках бабы Нади»: В Омской области четвертые сутки ищут заблудившуюся грибницу

Пожилая женщина осталась одна в тайге, где водятся дикие звери, без еды и телефона (Подробнее...)

Ищут уже с вертолета: В Омской области продолжаются масштабные поиски заблудившейся в лесу бабушки

В Муромцевкий район, где пропала ушедшая за грибами пожилая женщина, стягивается все больше людей. Местность уже просматривают с воздуха на вертолете Росгвардии. На земле практически каждый метр прочесывают полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. (Далее...)

Омичи объявили срочные поиски бабушки, заблудившейся в лесу

Для пожилого человека, оставшегося в холодном осеннем лесу без еды и воды, каждая минута может быть на счету (Далее...)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Что делать, если вы заблудились в лесу в Омской области

В Омской области с приходом прохладной и дождливой погоды начался сезон тихой охоты. Все больше неподготовленных людей отправляются за грибами и не всегда могут выбраться из леса самостоятельно. (Далее...)