Омичи объявили срочные поиски бабушки, заблудившейся в лесу

Фото: «Инцидент Омск»

Жители Муромцевского района бьют тревогу: в местных лесах заблудилась пожилая женщина. 74-летняя Надежда Евдокимовна Рамошина ушла за грибами и перестала выходить на связь. Судя по всему, она попала в серьезную беду. Для пожилого человека, оставшегося в холодном осеннем лесу без еды и воды, каждая минута может быть на счету.

– Просим помочь нам завершить этот поиск счастливым финалом! Понимаем, что в дождь бродить по лесу – занятие не самое приятное. Но каждый из нас может помочь спасти жизнь человеку! – призывают поисковики из отряда «Лиза Алерт». – Штаб поисковиков уже работает в Муромцевском районе, но на данный момент на поисках пожилой женщины задействовано всего 10 человек. Люди работают посменно и одновременно на задачах порядка 10-15 человек.

Добровольцев просят одеваться по погоде – искать бабушку нужно в мокром лесу. С собой необходимо взять фонари, батарейки АА и перекус. Наличие навигаторов и радиостанции приветствуется.

Вопросы по поводу поиска можно задавать по т.: 8-960-998-83-36 (Елена), 8-965-971-39-01 (Евгения).