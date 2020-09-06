«Люди едут за 250 км, чтобы помочь в поисках бабы Нади»: В Омской области четвертые сутки ищут заблудившуюся грибницу

Фото: «Лиза Алерт»

Все больше людей стягиваются в селу Рязаны Муромцевского района, в 2,5 км от которого заблудилась 74-летняя Надежда Рамошина.

Надежду Рамошину ищут уже четвертые сутки. Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, по словам сына пенсионерки, они вместе поехали в лес 2 сентября. Он ненадолго отлучился, чтобы принести собранные грибы в машину. Когда вернулся, его пожилой матери нигде не было. Ее сотовый остался в автомобиле. Не найдя мать самостоятельно, мужчина обратился в полицию.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Сейчас поисковая операция набирает все большие обороты. Осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить непоправимое. Надежда Евдокимовна уже четвертые сутки находится в тайге, под дождем. Этой ночью температура снова опускалась до +5 градусов. Местные жители сообщают, что в тех местах водятся дикие животные, в том числе медведи. Поиски осложняются тем, что вокруг много подтопленных участков и поваленных деревьев.

Фото: «Лиза Алерт»

Фото: «Лиза Алерт»

Фото: УМВД России по Омской области

Накануне местность просматривали уже с воздуха с вертолета Росгвардии. В поисках участвуют все экстренные службы региона и просто неравнодушные добровольцы.

– Люди приезжают за 250 км из Омска, из разных уголков Муромцевского района, чтобы дать шанс бабушке, – рассказывают представители регионального отряда «Лиза Алерт». – Вчера весь день принимали участие в поиске архиерей Петр и отец Анатолий из местного прихода. На данный момент только поисковыми группами от штаба «Лиза Алерт» пройдено больше 1 350 км. Закрывается зона поиска 8 на 8 км. Поисковые группы работают в сопровождении охотников и сотрудников полиции. На сегодня заготовлены сложные задачи в труднопроходимых местах. Сотрудники МЧС закрывают дальние участки на квадроцикле и сложные участки пешими группами. Поиск продолжается.

Фото: «Лиза Алерт»

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Если вам что-либо известно, где находится Надежда Евдокимовна или вы готовы помочь в поисках, обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по Муромцевскому району по т.: 79-32-97, 02 или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по т.: 8-960-998-83-36 (Елена), 8-965-971-39-01 (Евгения).