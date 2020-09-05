Ищут уже с вертолета: В Омской области продолжаются масштабные поиски заблудившейся в лесу бабушки

Фото: «Лиза Алерт»

В Муромцевкий район, где пропала ушедшая за грибами пожилая женщина, стягивается все больше людей. Местность уже просматривают с воздуха на вертолете Росгвардии. На земле практически каждый метр прочесывают полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.

Напомним, в среду, 2 сентября в полицию с просьбой о помощи обратился 53-летний местный житель. Мужчина рассказал, что поехал в лес вместе со своей матерью. Он отлучился ненадолго, чтобы принести в машину собранные грибы. Когда вернулся, родственницы нигде не было. При этом сотовый она оставила в салоне авто. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Пока ни 74-летней Надежды Евдокимовны Рамошиной, ни хотя бы оставленных ей вещей или следов найти не удается. Счет поисков идет на часы – бабушка третьи сутки находится где-то под дождем в промозглом лесу без еды и воды. Этой ночью синоптики снова обещают значительное похолодание. Поэтому сейчас необходима помощь всех, кто готов присоединиться в поисковой операции.

Фото: УМВД России по Омской области

Добровольцев просят одеваться по погоде – искать бабушку нужно в мокром лесу. С собой необходимо взять фонари, батарейки АА и перекус. Также приветствуется наличие навигаторов и радиостанций.

– Полицейские проводят инструктажи, разъясняют порядок проведения поисков, которые осложняются лесистой и заболоченной местностью, – сообщили в пресс-службе областного УМВД. – В настоящее время тщательно обследована территория в 5 км от точки пропажи пенсионерки. Периметр поисков увеличивается.

Если вам что-либо известно, где находится Надежда Евдокимовна или вы готовы помочь в поисках, обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по Муромцевскому району по т.: 79-32-97, 02 или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по т.: 8-960-998-83-36 (Елена), 8-965-971-39-01 (Евгения).