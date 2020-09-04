В лесах Омской области ищут пропавшую пенсионерку

Пенсионерку не могут найти в осеннем лесу уже второй день. Фото: ВКонтакте

Поход за грибами для омской пенсионерки Надежды Евдокимовны Ромашиной начался 2 сентября, в последний теплый день она с сыном приехала к родственникам в село Рязаны в Муромцевском районе. Пообщавшись в родней, мать и сын решили сходить в лес за грибами. В этом году омские леса радуют грибников обилием урожая, поэтому семейство без труда набрало несколько ведер.

Сын оставил мать на опушке, а сам пошел к машине, чтобы оставить ведра с грибами в багажнике, а когда вернулся, то не обнаружил мать на месте. Найти женщину своими силами у него не вышло. Сын попытался дозвониться до омички, но выяснил, что телефон она оставила в машине. Тогда он сразу обратился в местное отделение полиции.

К поискам женщины преступили незамедлительно. Рассчитывали, что ее быстро найдут. В тот же день двое других грибников потерялись в лесу, но уже к вечеру каждый смог вернуться домой. Надежду так легко не нашли. Поиски осложнялись тем, что для сбора грибов омичи выбрали густой, труднопроходимый лес со множеством болот вокруг. Искать ночью может быть опасно из-за того, что по лесам еще бродят медведи.

Все эти опасности также подстерегают и 74-летнюю Надежду Ромашову, оставшуюся в осеннем лесу без связи, воды и питания. Для пожилого человека такое может оказаться фатальным. К поискам уже присоединились активисты из поискового отряда "Лиза-Алерт". Они просят помочь всех неравнодушных омичей вернуть пенсионерку домой.

– Просим помочь нам завершить этот поиск счастливым финалом! Понимаем, что в дождь бродить по лесу – занятие не самое приятное. Но каждый из нас может помочь спасти жизнь человеку! – призывают поисковики.

Желающих помочь просят одеваться по погоде, брать с собой фонарики, запасные батарейки и перекус. Наличие радиостанций и навигаторов приветствуется. Всю информацию можно получить по телефонам 8-960-998-83-36 (Елена), 8-965-971-39-01 (Евгения) или позвонить в дежурную часть уМВД по Муромцевскаму району т.79-32-97.