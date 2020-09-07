Что делать, если вы заблудились в лесу в Омской области

Одеваться, как человек на фото, точно не стоит. Камуфляж в лесу не виден уже за три метра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области с приходом прохладной и дождливой погоды начался сезон тихой охоты. Все больше неподготовленных людей отправляются за грибами и не всегда могут выбраться из леса самостоятельно.

Сейчас практически вся область следит за поисками 74-летней Надежды Рамошиной. Пожилую женщину уже пятые сутки ищут в тайге возле села Рязаны Муромцевского района. Счет идет на часы: по ночам температура воздуха опускается до +5 градусов, а пропавшая легко одета. Кроме того, в этих местах водятся дикие животные, в том числе медведи.

К месту съезжаются все больше людей, готовых помочь. Однако пока поиски не дали никаких результатов.

«Комсомолка» совместно региональным ГУ МЧС подготовила инструкцию, что делать, если вы заблудились в лесу. Спойлер: немедленно звонить в МЧС.

О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ ПЕРЕД ПОХОДОМ В ЛЕС

Перед выходом обязательно предупредите родных. Скажите, куда идете и назовите примерное время возвращения. Помните, что не следует уходить в лес одному и тем более - отпускать туда детей без присмотра.

С собой необходимо иметь заряженный телефон, фонарик, наручные часы, навигатор или компас, спички и обязательно питьевую воду.

Если вы едете в лес на машине, подумайте, хватит ли вам бензина, чтобы проехать до места и обратно. Зарядите аккумулятор автомобиля.

Одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не заметить и с трех метров. Предпочтительнее надевать оранжевые, красные и белые цвета – они не сливаются с общим фоном леса, их видно издалека. Хорошо наклеить на одежду светоотражающие рисунки или наклейки.

Нельзя забывать и о том, что даже поход за грибами – это серьезная физическая нагрузка для неподготовленных городских жителей. В лесу человеку может стать плохо. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, они могут обостриться. Поэтому без необходимых медикаментов в лес отправляться нельзя.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Немедленно свяжитесь со специалистами МЧС по телефону 101 (звонок бесплатный). Также без промедления надо поступать, если пропал ваш родственник.

Не паникуйте, остановитесь, осмотритесь вокруг. Прислушайтесь и выходите на звуки и шум. Работающий трактор слышно за три-четыре км, собачий лай - за два-три, а проходящий поезд вы услышите за 10 км.

Если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте. Разведите костер, зовите на помощь. По дыму человека найти легче.

Фото: «Лиза Алерт»

Поисковики из «Лиза Алерт» также дают дельные советы, как поступать в такой экстремальной ситуации.

Они советуют оставаться на месте, если несмотря ни на что вы не можете понять, где находитесь. Лучше выбраться на открытое пространство и там ждать помощи. Во возможности берегите силы, разведите костер.

Обозначьте себя на месте. Для этого можно соорудить какие-то опознавательные знаки – например, кресты из веток.

Откликайтесь шумом на шум. Если слышите, что вас зовут, стучите палкой о дерево. Такой звук распространяется на дальние расстояния.