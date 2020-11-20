После встречи с губернатором Омской области интернет появится в деревне тиктокера с березы до конца года

Блогер надеется, что до конца года интернет в их деревне заработает.

"Омский колхозник" прославившийся в социальной сети Tik Tok этим летом, по настоящему прогремел на весь Интернет, когда записал обращение к губернатору Омской области Александру Буркову. Алексей Дудоладов пожаловался на то, что не может нормально учиться из дома во время дистанционки. Чтобы побывать на парах ему приходится лезть на березу, где ловит устойчивый сигнал интернета. Оттуда он и записал ролик.

Дальше события стали развиваться стремительно. Обращение заметили на только в омских СМИ, но и на федеральном уровне. Многие федеральные новостные порталы обратили внимание на озвученную Алексеем проблему, пошутили над этим и в комедийном шоу "Вечерний Ургант". Конечно, оставить жалобу без внимания в правительстве Омской области не смогли. Сегодня блогер встретился с главой региона лично.

На встрече Александр Бурков похвалили Алексея за проявленную инициативность и предложил вступить в общественный совет при областном министерстве промышленности и связи. В обязанности Дудоладова будет входить мониторинг выполнения программы по устранению цифрового неравенства. Именно об ускорении ее реализации разговаривал Бурков накануне в Москве на встрече с министром цифрового развития Максутом Шадаевым.

- Обсудили проблему. Договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства в Омской области. Сегодня в нее входят населенные пункты от 100 до 500 жителеЙ. Реализация - до 2027 года. Рассчитываем закончить раньше, - поделился итогами встречи губернатор Омской области.

Проблему самого Алексея попробовали решить, подарив ему домашнюю антену и усилитель, с помощью которых можно поймать интернет дома. Но устанавливать их себе Алексей не планирует, он рассчитывает на вариант, предложенный в правительстве, а усилитель передаст нуждающимся.

- В родной деревне Алексея Дудоладова решено в экспериментальном порядке применить одно из новых технологических решений с установкой на телевизионной вышке усилителя, а в малой деревне специального передатчика, который позволяет в определенном диапазоне частот принимать сигнал и раздавать Интернет. Если это решение покажет себя результативным и эффективным, его можно будет тиражировать дальше, - отметили после встречи блогера и политика в пресс-службе правительства Омской области.

Эту технологию планируют опробовать в селе Станкевичи до конца года. Если все пройдет удачно, то стабильный интернет и связь появятся не только в родной деревне блогера, но и в соседних поселках Редкое и Караульное.