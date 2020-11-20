Тиктокеру с березы губернатор Омской области предложил вступить в общественный совет при минпроме

Блогер рассказал губернатору, какие проблемы испытывают люди с интернетом и связью в селах. Фото: telegram-канал Бурков 2023

Тиктокер из Омской области привлек внимание общественности к проблемам доступа в интернет на селе, записав резонансный ролик с обращением к губернатору Омской области с березы. Александр Бурков обратил внимание на проблему и даже пригласил Алексея Дудоладова встретиться лично, чтобы подробно обсудить проблему.

- Вы молодец, что эту тему подняли сейчас, эти вопросы будут более активно решать. Я предлагаю, если вы эти вопросы поднимаете — у нас есть Общественный совет при областном Министерстве промышленности и связи — деятельностью этой заняться, контролировать, как ведется программа по устранению цифрового неравенства, и мне напрямую докладывать, не стесняться. Мне нужна независимая оценка того, где мы будем обеспечивать сотовую связь и широкополосный интернет, у нас сотни населенных пунктов, которые не закрыты связью, - приводят слова Александра Буркова НГС55.

Как отметил Алексей после встречи с губернатором, до конца года в соседнем селе появится сотовая вышка и связь в их деревне также наладится.