«Договорились ускорить программу по устранению цифрового неравенства»: Губернатор Бурков рассказал о встрече с главой Минкомсвязи

Александр Бурков сделал селфи с министром. Фото: Instagram.com

Накануне омский губернатор Александр Бурков встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникации Максутом Шадаевым. Глава региона воспользовался случаем и обсудил с ним насущные вопросы для небольших населенных пунктов Омской области. Губернатор и глава минкомсвязи обсудили, как можно быстрее обеспечить небольшие деревни современным интернетом.

Об итогах разговора с Максутом Шадаевым в своем Instagram рассказал сам глава региона:

- Обсудили проблему. Договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства в Омскои области. Сегодня в нее входят населенные пункты от 100 до 500 жителеи . Реализация - до 2027 года. Рассчитываем закончить раньше. Также обсуждали перспективы возможного обеспечения населенных пунктов до 100 жителеи , договорились проработать вопрос по затратам и механизмам реализации, - написал Александр Бурков.