Омский депутат Андрей Кипервар, подозреваемый в сокрытии налогов почти на 47 млн, отказался от дачи показаний

Депутата Заксобрания Андрея Кипервара подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Фото: СУ СК России по Омской области

Напомним, в среду, 13 октября, в коттедже депутата Заксобрания Омской области и по совместительству руководителя крупного предприятия Андрей Кипервара прошли обыски. Любопытно, что дом, где живет парламентарий, по традиции числится не на нем, а записан на его родственника. Что именно искали силовики искали и что в итоге нашли, пока не сообщается.

– По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 миллионов рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 годы, занизив налоговую базу по НДС, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Узнать позицию самого Кипервара пока не удается. Он отказался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Также Андрей Яковлевич пока недоступен для звонков.

Мера пресечения для подозреваемого еще не определена.

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«Комсомолка» связалась с одним из подозреваемых, Яковом Вагнером. Бизнесмен рассказал о том, как прошли обыски, и поделился мнением о сложившейся ситуации. (Подробнее...)