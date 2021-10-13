Дом омского депутата Андрея Кипервара, где прошли обыски, записан на другого человека

Коттедж Андрея Кипервара (на первом плане) записан на другого человека. Фото: СУ СК России по Омской области

Напомним, депутата Заксобрания Омской области и по совместительству директора Западно-Сибирского металлургического комбината Андрея Кипервара подозревают в сокрытии неуплате налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, путем предоставления подложных документов предприниматель не заплатил почти 46 млн рублей налога на добавленную стоимость. Речь идет о периоде с 2015 по 2017 годы.

Силовики провели обыски, в том числе и дома у Андрея Кипервара. Примечательно, что коттедж, где проживает его семья, на него не зарегистрирован, а числится на родственнике парламентария.

Фото: СУ СК России по Омской области

Следственный комитет показал фото, как самого коттеджа, так и обстановки внутри него. К слову, золотых унитазов, лепнины и канделябров там не нашли. Интерьеры вполне аскетичные.

Следственные действия еще продолжаются.