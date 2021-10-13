Опубликованы фото коттеджа омского депутата Кипервара, где силовики проводят обыски

Депутата Заксобрания Андрея Кипервара подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере. Фото: СУ СК России по Омской области

Накануне домой к депутату Заксобрания Омской области Андрею Кипервару пришли представители силовых структур с обысками. Следственные действия еще идут. В распоряжении «Комсомолки» появились фото коттеджа, где живет парламентарий. Любопытно, что дом по традиции числится не на нем, а записан на его родственника.

По версии правоохранителей, подозреваемый, являясь директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 миллионов рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 годы, занизив налоговую базу по НДС.

Как уточнили «КП-Омск» в пресс-службе областного СУ СК, в случае с депутатами регионального уровня уголовное дело может возбудить только руководитель областного следкома. Что и сделал исполняющий эти обязанности Сергей Марковиченко.

Сам подозреваемый от дачи показаний отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ.

Коттедж Андрей Кипервара – на первом плане справа. Фото: СУ СК России по Омской области

В доме у депутата все достаточно аскетично. Золотых унитазов не нашли. Фото: СУ СК России по Омской области

Напомним, Андрей Кипервар большинству жителей региона известен не столько своей деятельностью в качестве депутата, сколько порой неожиданной предвыборной кампанией. Например, будущий народный избранник решил быть на одной волне с электоратом и сделал фото с самогонным аппаратом. Он даже пообещал поделиться любимыми рецептами по изготовлению алкоголя со всеми интересующимися. Правда, через время удалил этот пост.

Зато на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте» есть фото на любой вкус: с бабушками, детьми, котятами и даже щеночком. На одном из фото думающий о народе депутат собственноручно закрашивает разрисованный вандалами гараж, на другом – высаживает и поливает цветы на клумбе возле чьей-то хрущевки, а тут – поздравляет ветерана, открывает детскую площадку и участвует в марафоне.

Кипервар и щенок.

Кипервар и женщины в кокошниках.

Кипервар и клумба.

Вот только пост с комментарием по поводу возбужденного в отношении него уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере разместить не успел. Возможно, это лишь вопрос времени.

«КП-Омск» попыталась дозвониться до Андрея Яковлевича, но он пока не берет трубку. Мы готовы предоставить ему слово и выслушать его мнение по поводу происходящего.

Напомним, несколькими днями ранее уголовное дело возбудили в отношении еще одного крупного омского предпринимателя – строителя Якова Вагнера. Директора ООО «Стройсервис» подозревают в сговоре и искусственном ограничении конкуренции на торгах по госконтрактам на ремонт и содержание дорог. В интервью «Комсомолке» он назвал это недоразумением.

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«Комсомолка» связалась с одним из подозреваемых, Яковом Вагнером. Бизнесмен рассказал о том, как прошли обыски, и поделился мнением о сложившейся ситуации. (Подробнее...)