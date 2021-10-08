«Я закон не нарушал»: Омский строитель, на которого завели уголовное дело за махинации на тогах, заявил о невиновности

Две крупные омские компании, занимающиеся ремонтом дорог, подозревают в сговоре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня стало известно, что на директоров двух крупных омских фирм завели уголовное дело. Речь идет о главе ООО «Стройсервис» Якове Вагнере и директоре АО «Омскавтодора» Алексее Шнипко. Бизнесменов подозревают в сговоре и искусственном ограничении конкуренции на торгах по госконтрактам на ремонт и содержание дорог. Следователи подозревают, что бизнесмены таким образом получили прибыл в 1 миллиард 680 миллионов рублей. Дома и в офисах подозреваемых уже провели обыски.

«Комсомолка» связалась с одним из подозреваемых, Яковом Вагнером. Бизнесмен рассказал о том, как прошли обыски, и поделился мнением о сложившейся ситуации.

- Вам предъявили конкретные обвинения?

- Сегодня я был у следователя. Мы взяли паузу на неделю, потому что мой адвокат знакомится с делом, разбирается в ситуации. Пока нам не дали четкого ответа. Я думаю, что меня попутно зацепили.

- Для вас это был сюрприз или вы слышали, что какие-то проверки ведутся?

- Шок был из-за обыска. В час ночи я приехал домой, а в 6 утра у меня появились гости. Не столько для меня, сколько для домашних это было шоком. Я никогда не участвовал в аферах, поэтому, конечно, мне стало не по себе.

- Во время обыска силовики вели себя корректно?

- У меня нет претензий, вели себя нормально, интеллигентно. Следователь тоже спрашивал об этом.

- Что-то забрали из дома или офиса?

- Нет, почти ничего. Взяли только телефон, но и его обещали сегодня вернуть.

- Вам понятно хотя бы примерно, из-за каких объектов вас подозревают?

- Предполагаю, что это может быть из-за дороги Омск-Тара. Мы проиграли тот тендер. Я сделал один шаг на торгах и появился конкурент. Бороться мы не стали, потому что объект для нас очень неудобен. Во-первых, дальность возки съедает всю прибыль. Объект очень объемный, очень далеко находится. Во-вторых, когда начались эти торги мы уже получили два госконтракта на федеральные дороги. Этот объект был не очень-то интересен. Тендер проходил примерно в конце 2019 года.

- У вас не возник вопрос, почему прошло столько времени, а обвинения предъявляют только сейчас?

- Возможно, долго собирали информацию. Не знаю

- Об уголовном деле вы узнали, когда к вам пришли с обыском?

- Да. Обыск быстро прошел, где-то в течение часа.

Что вы планируете делать сейчас?

- Знакомиться с бумагами и выдвинутыми обвинениями. Адвоката подключил. Я не чувствую за собой вины. Закон нигде не нарушил. Думаю, обвинения с меня снимут.