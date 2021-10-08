На омского дорожника Вагнера завели уголовное дело за махинации на торгах и незаконное получение 1,6 миллиарда

Глав двух крупных фирм подозревают в махинациях на ремонте омских дорог. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омске уголовное дело возбудили на руководителя АО "Омскавтодора" Алексея Шипилова и директора фирмы ООО "Стройсервис" Якова Вагнера. Дело возбудил следственный комитет по Омской области на основании материалов УФСБ, по статье за ограничение конкуренции с использованием служебного положения.

По материалам дела, в 2019 - 2020 годах руководители организаций договорились о сотрудничестве с целью получения прибыли. Они искусственно ограничили конкуренцию при проведении аукционов на заключение контрактов с казенным учреждением "Управлением дорожного хозяйства и благоустройства" на ремонт и содержание городских дорог. Как предполагают следователи, это помогло получить огромные доходы, около 1 миллиарда 680 миллионов рублей.

- В настоящее время в офисах и по месту жительства подозреваемых следователем совместно с сотрудниками УФСБ проведены обыски. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Компания ООО "Стройсервис" и раньше получала крупные государственные контракты.