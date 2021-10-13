В доме омского депутата Кипервара, обвиненного в неуплате налогов, прошли обыски

Следователи провели обыски в коттедже подозреваемого. Сейчас следственный действия продолжаются.

В Омске уголовное дело завели на директора ООО «Западно-Сибирского металлургического комбината» Андрея Кипервара.

По версии следователей, за три года с 2015 по 2017 бизнесмен включил в сведения о расходах компании ложные данные. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты 45,7 миллионов рублей налогов на добавочную стоимость.

В доме бизнесмена, который по совместительству является депутатом омского Заксобрания, уже провели обыски. Расследование продолжатся. Напомним, что Кипервар уже отсидел один срок в законодательном собрании, а на минувших выборах избрался на второй срок.