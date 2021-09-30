Омича, который пытался покончить с собой после того, как убил дочь и покалечил жену, проверяют на вменяемость

По версии следствия, мужчина убил девочку, которую с трех лет воспитывал как родного ребенка.

Напомним, эта трагическая история произошла 11 июня. Многодетный отец Семен Карасев (имя и фамилия изменены) из небольшого села на юге Омской области внезапно набросился с ножом на жену и сильно ее покалечил. Потом убил 15-летнюю дочь, не успевшую от него убежать. Поняв, что натворил мужчина попытался покончить с собой, но его спасли. Когда он пришел в себя, его арестовали прямо в палате.

Он уже побывал на очной ставке с женой, где полностью признал свою вину. До этого мужчина не был судим и характеризовался как заботливый семьянин и отзывчивый сосед. Причиной трагедии мог стать алкоголь.

Как рассказала в интервью «КП-Омск» его супруга, Семен был закодирован, не пил на протяжении семи лет. Но перед теми страшными событиями сорвался и ушел в недельный запой. У него, по всей видимости, началась белая горячка.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного СУ СК, расследование этого уголовного дела продолжается. Сейчас Карасев находится в Екатеринбурге, где проходит психиатрическое обследование. Только после того, как экспертиза будет готова, материалы смогут передать в суд. Ориентировочно это произойдет не раньше ноября.

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Вечером 11 июля 15-летняя Даша Карасева (имя и фамилия изменены) готовила с мамой ужин, ждала с работы папу и мечтала о выпускном, который должен был состояться на следующий день.

А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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