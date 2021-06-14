«Если опека узнает, папа меня уничтожит!»: Омская школьница, которую убил отец, умоляла друзей не рассказывать, что он зверски ее истязал

По словам подруги, отчим запугал Дашу так сильно, что она боялась даже попросить о помощи.

Напомним, трагедия случилась в многодетной семье из Таврического района Омской области 11 июня. Семен Карасев (имя и фамилия изменены) вернулся с работы и устроил дома расправу над близкими. Он покалечил жену и убил старшую дочь. Трое младших детей в этот момент были на улице и спаслись.

«ОТЧИМ БИЛ ДАШУ ВСЮ ЕЕ ЖИЗНЬ»

После этого мужчина безуспешно пытался свести счеты и с собственной жизнью. Его и жену Ирину в тяжелом состоянии увезли на скорой в местную больницу.

Для окружающих это стало полнейшим шоком. Все в один голос заверяют: Семен – доброжелательный и отзывчивый человек, который не пил и даже матом не ругался. Мужчину характеризуют как хорошего семьянина и любящего отца. Многие знакомые только после смерти старшей дочери Семена узнали, что она ему неродная. Отчим воспитывал ее с 3 лет, и девочка называла его папой.

На страничке в соцсети у отца семейства множество снимков с его детьми.

Единственными, кто знал о другой, ужасающей стороне характера Карасева, были несколько подруг Даши. Но девочки боялись рассказывать правду, опасаясь за жизнь одноклассницы.

«БИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРЯЖКОЙ ОТ РЕМНЯ ПО КОЛЕНЯМ»

- Отчим бил ее всю жизнь – с раннего детства, – рассказывает «Комсомольской правде в Омске» одноклассница погибшей Дарья Юсупова. – Мы об этом узнали случайно. Она периодически приходила в школу с синяками на лице. Даже летом в жару носила водолазки с высоким горлом и длинными рукавами – скрывала ссадины. Мы занимаемся волейболом, переодевались с девочками, смотрим – у нее на все плечо огромный черный синяк. В другой раз на ноге появился. От волейбола таких не бывает. Это было сразу понятно. Она каждый раз отмахивалась: «Да это папа». То есть, для нее избиение не было ЧП. Она к этому уже относилась, как к чему-то привычному. А недавно, наконец, начала рассказывать... Отчим ее не бил, а буквально убивал. Изощренно. Например, специально бил металлической пряжкой от ремня по коленям и костям голеней – чтобы больнее. Там было все черное...

Дашу (на фото - по центру в красном) любили все. Смерть девушки стала для ее друзей большим горем.

- Она пыталась обратиться за помощью хоть к кому-то из взрослых?

- Мы обсуждали с ней это и не раз. Но она просила никому не рассказывать. Говорила: «Если опека узнает, он меня тогда просто уничтожит». Никто со стороны не догадывался. Потому что отчим всем улыбался. Он, правда, с чужими людьми старался казаться доброжелательным и отзывчивым человеком. Постоянно детям торты покупал. А что было в семье, никого не интересовало. Но хуже всего – родная мать знала и ничего не предпринимала. Вот этого я не могу понять. Однажды я не выдержала, рассказала все своей маме. Пока говорила, мы с ней вдвоем сидели плакали – так было жаль Дашу. Очень хотелось ей помочь. Стали думать, как это сделать, чтобы не навредить. Мама обратилась за помощью к нашему детскому врачу Наталье Ивановне – как будто это не Даша пожаловалась, а она сама во время осмотра увидела синяки. Она поговорила с тетей Ирой (имя изменено). Отчим вечером пришел, спрашивает: «Ты настучала?!». Даша испугаласт, давай оправдываться, что никому ничего не говорила. Но все – избиения прекратились на несколько месяцев. Мы уже думали: ну Слава Богу! Отчим внезапно купил ей сотовый телефон. Всем хвастался, какой он щедрый. И впервые начал называть дочерью. Раньше, вообще, никак к ней не обращался.

Совсем недавно Даша (на фото- третья слева) отметила последний звонок. Она мечтала о скорой свободной жизни без отчима и бесчисленных забот по хозяйству.

По словам девочки, ее мать работает вместе с Семеном Карасевым, и она бы никогда не поверила, что он может обижать ребенка, если бы сама не увидела жуткие синяки. Позже выяснилось: мужчина был закодирован, поэтому долгое время не пил. А за несколько дней до резни, которую он устроил дома, фермер, у которого он работал, заплатил ему.

- Говорят, они там отмечали чей-то день рождения, – продолжает одноклассница погибшей девочки. – Он сорвался. Пил там в полях несколько дней. Приехал домой трезвый и злой. Даша поливала что-то в огороде. Отчим начал придираться к ней и к жене. По одной из версий, дочь заступилась за мать. Он разозлился и схватился за нож. Даша не успела убежать просто.

«ПРИЕМНАЯ ДОЧЬ БЫЛА ДОМА КАК ПРИСЛУГА»

- А за что он ее так жестоко избивал?

- Постоянно был ей недоволен. Придирался ко всему: не так еду приготовила, не так посуду помыла. Даже меня как-то подвозил домой и всю дорогу жаловался на Дашу, какая она лентяйка. Но я-то видела, что на ней держался весь дом. Мать практически ничего не делала, все было на старшей дочери. Даша у них как Золушка работала, всех обслуживала. Забили они ее.

- Это было заметно?

- В том-то и дело, что нет. Даша была всегда веселой, активной. Ее все любили. У нее были хорошие знакомые по всему Таврическому району – в том числе из волейбола. Никто из посторонних даже не догадывался, что с ней творилось. Она все держала в себе.

По словам подруги, Даша решила уйти из школы после 9 класса, чтобы поступить в педагогический колледж и уехать, наконец, из дома.

- У нее есть лучшая подруга Катя. Вот они мечтали, как будут жить в Омске. Даша говорила: «Я просто хочу отдохнуть от всего этого, от бесконечной работы по хозяйству. Даже на каникулы не заеду домой. У Катиных родителей буду жить, а к своим – на улицу Пушкина – ни ногой!"

ПОХОРОНЫ ВМЕСТО ШКОЛЬНОГО ВЫПУСКНОГО

Девочка не дожила до этого совсем чуть-чуть. Они отметили с одноклассницами последний звонок. А в тот страшный день, 11 июня, она собиралась на день рождения к лучшей подруге, но так туда и не попала. Скоро у местных школьников должен быть выпускной. Но его отменили. Вместо праздника друзья Даши собираются на ее похороны.

- В свой последний день она с утра пришла к Кате. Подарила ей кулончик из двух половинок: одна у нее осталась, вторая у Кати – в знак того, что они самые близкие люди и всегда будут поддерживать друг друга. Сказала, что подготовила еще один большой подарок, который принесет вечером. Но так и не успела... Я была в Москве, когда написали о Дашиной смерти. Читала сообщение и плакала навзрыд. Сегодня вернулась домой, чтобы успеть попрощаться. Кате еще тяжелее, ей так больно, что она даже отказалась идти на похороны.

Погибшую девочку похоронят завтра, 15 июня, на родине матери в Любинском районе.

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А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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