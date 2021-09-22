Глава «Водоканала» Шелест не исключил свое участие в выборах мэра Омска

Сергей Шелест пояснил, что предложений стать мэром ему пока не поступало. Фото: правительство Омской области

Напомним, по итогам выборов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября, действующий мэр Оксана Фадина победила с большим отрывом. До последнего момента было непонятно, действительно ли она готова стать парламентарием или ее участие в выборах просто добавит веса партии власти, от которой она выступает.

Однако уже после голосования Фадина решила принять депутатский мандат. Для этого она должна отказаться от должности главы города, а депутаты горсовета – поддержать отставку. Планируется, что это произойдет на ближайшем пленарном заседании в среду, 29 сентября.

Тем временем омичи сейчас гадают, кто же станет новым руководителем мэрии. По информации «Коммерческих вестей», эту должность могут предложить гендиректору «Омскводоканала» Сергею Шелесту. Эту же фамилию ранее эксперты озвучивали и в интервью «КП-Омск» – правда, как кандидатуру все-таки маловероятную.

Напомним, на должность мэра Сергея Шелеста прочили еще в 2017 году. Это сделал в одном из интервью, работавший тогда губернатором Омской области Виктор Назаров.

«Комсомолка» узнала у самого виновника слухов, что он об этом думает. Сергей Николаевич не стал исключать свое участие в выборах:

– Никаких серьезных предложений мне не поступало. Если бы меня рассматривали всерьез, думаю, узнал бы об этом не из прессы, – объяснил Шелест.

– Если бы встреча с губернатором состоялась и он бы озвучил предложение стать мэром, что бы вы ответили?

– Будет предложение, будем обсуждать.